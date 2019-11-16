$10 тис. за неіснуючу сукню: світ збожеволів через новий модний тренд

У світі набирає популярність мода на цифровий одяг, якої в буквальному сенсі не існує в реальному світі.

Виконавчий директор охоронної компанії Quantstamp Річард Ма з Сан-Франциско витратив на таку сукню для дружини 9500 доларів, повідомляє "ВВС-Україна".

Дизайн розробив модний будинок Fabricant. Теперь на знімку дружини Ма можна побачити той самий одяг.

Цифровий одяг від Carlings Фото: CARLINGS

"Це, безумовно, дуже дорого, але це – своєрідна інвестиція. За 10 років всі носитимуть цифровий одяг. Це унікальний подарунок, справжня ознака часу", – пояснив Річард.

Його дружина показала відповідне фото в дорогій сукні, якої немає, на своїй сторінці в Facebook і в додатку WeChat.

Мери Рен в цифровій сукні SHOGO KIMURA / ВВС

За даними видання, ще один модний будинок Carlings, завойовує цифровий простір, в жовтні 2018 роки випустив колекцію "вуличного одягу". Мінімальна ціна за одиницю – 11 доларів. Що примітно, цифрові речі розкупили буквально за місяць.

"Ми продали все. Це звучить трохи дивно, адже, якщо ви працюєте з цифровою колекцією, це теоретично неможливо – бо ви можете створювати стільки образів, скільки забажаєте. Ми встановили обмеження на кількість одягу, щоб зробити його особливим", – здивувався директор бренду Ронні Мікалсен.

Уточнюється, що використання цифрових технологій дозволяє дизайнерам створювати елементи, які можуть розширити межі екстравагантного.

цифрова одяг Фото: FABRICANT

"Ви не купили звичайну білу футболку в цифровому вигляді, правда? Тому що немає сенсу показувати її. Це має бути щось, що ви б не наважилися або не могли дозволити собі купити в реальному житті", – додав Мікалсен.

Новий тренд - цифровий одяг

У свою чергу, подібна компанія Fabricant щомісяця випускає нову лінію цифрового одягу і безкоштовно розміщує його на своєму веб-сайті. Проте створення клієнтами унікального образу необхідні спеціальні навички та програмне забезпечення. Дизайнери для створення подібного тренду надихнулися ідеєю з комп'ютерних ігор.

Цировий одяг - новий тренд Фото: CARLINGS

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