Фальшиві посмішки: стало відомо, чому Міддлтон і Маркл не спілкуються в реальному житті

Чутки про те, що герцогиня Сассекська Меган Маркл і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон не ладнають одна з одною, все ніяк не припиняються.

Так, нещодавно вони разом із дітьми були присутні на матчі з грі в поло, в якому брали участь принц Вільям і принц Гаррі. За словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс, на публіці невістки між собою не спілкуються. Крім того, Маркл навмисне уникає Кейт, повідомляє Express.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон Фото: elle.com

"Маркл навмисно уникала Міддлтон, тому що вона "інстинктивно захищає" двомісячного Арчі. Можливо, вона переживала, щоб не розбудити сплячу дитину, але, є така ймовірність, що вона просто не хотіла спілкуватися з Кейт", — зазначила Джеймс.

Кажуть, що Міддлтон і Маркл не спілкуються в реальному житті Фото: Express

Меган Маркл Фото: Express

Крім того, експерт додала, що Кейт теж займалася лише своїми дітьми. Так, вона стежила, щоб принц Джордж не грався ключкою для поло, а принц Луї не бавився із сонцезахисними окулярами мами.

Кажуть, що Міддлтон і Маркл не спілкуються в реальному житті Фото: Express

У підсумку, Джеймс підсумувала: "Ми бачимо двох матерів, кожна з яких живе у своєму світі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі та Меган і дотепно "підкололи" їх.

Пізніше з'явилася інформація, що Маркл і Гаррі збираються покинути Велику Британію через Міддлтон.

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