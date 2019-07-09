45-річна російська актриса роздяглася на камеру і розбурхала мережу відвертим фото

45-річна російська актриса Юлія Висоцька роздяглася на камеру, чим викликала хвилю негативу в мережі.

Артистка позувала на знімку в блискучому піджаку, оголивши своє худорляве тіло. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники Висоцької активно почали коментувати спокусливий знімок зірки. Їхні думки розділилися. Багато хто дорікнув Юлії за відверте фото, що показувати своє тіло в її віці – неприйнятно.

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Інші ж розхвалили актрису за те, що вона підтримує себе в прекрасній формі і виглядає на свій вік – чудово.

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 45-річна актриса Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським у пськовському Троїцькому соборі. На церемонію були запрошені лише найближчі сім'ї, зокрема брат Кончаловського – режисер Микита Михалков.

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