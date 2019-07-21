"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

Російська зірка КВН, актриса "Уральських пельменів" Юлія Михалкова поділилася з шанувальниками сексуальним знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram Михалкова опублікувала гаряче фото і пояснила шанувальникам, навіщо викладає відверті фотографії в соцмережі. "Я хочу вас надихнути. Хочу показати результат здорового і спортивного способу життя", – поділилася зірка.

Юлія Міхалкова

Артистка зазначила, що її фігура – "результат здорового і спортивного способу життя, самодисципліни і поваги до самої себе". "Закликаю після перегляду фото почати (продовжити) з понеділка бігати або стрибати", – написала Михалкова.

Шанувальники активно почали коментувати спокусливий знімок зірки. Багато хто підтримав її думку і розхвалили артистку за те, що вона підтримує себе в прекрасній формі.

"Мені це до душі 100%", "Захоплююся твоєї ніжністю і тендітністю, я зачарований тобою! Ти дуже мила і чарівна", "Якщо є, що показати, чому б не показати. Розумниця, красуня", – захоплювалися в мережі.

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Михалкова похвалилася перед фанатами пікантним знімком. Вона позувала на камеру в шкіряній куртці, одягненою на голе тіло.

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