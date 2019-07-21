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"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

11.3т Читати матеріал російською

Російська зірка КВН, актриса "Уральських пельменів" Юлія Михалкова поділилася з шанувальниками сексуальним знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram Михалкова опублікувала гаряче фото і пояснила шанувальникам, навіщо викладає відверті фотографії в соцмережі. "Я хочу вас надихнути. Хочу показати результат здорового і спортивного способу життя", – поділилася зірка.

Юлія Міхалкова

Юлія Міхалкова

Артистка зазначила, що її фігура – "результат здорового і спортивного способу життя, самодисципліни і поваги до самої себе". "Закликаю після перегляду фото почати (продовжити) з понеділка бігати або стрибати", – написала Михалкова.

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Шанувальники активно почали коментувати спокусливий знімок зірки. Багато хто підтримав її думку і розхвалили артистку за те, що вона підтримує себе в прекрасній формі.

У передчутті "гострих" заголовків в ЗМІ 📰 ⠀ Так виходить, що вид моєї спортивної, стрункої фігури мало кого залишає байдужим. 🤷🏼♀️ Особливо дорогих журналістів 😏 І чим більше ця фігура "прочинені", тим голосніше відгук читачів: хтось зніяковіє або захопиться, хтось розсердиться або порадіє. ⠀ Навіщо ж я викладаю такі фото? Я хочу вас надихнути. Хочу показати результат здорового і спортивного способу життя, самодисципліни і поваги до самого себе ☝🏼 ⠀ Впевнена, що при бажанні, кожен може виглядати так, як він хоче ☝🏼 А 99% "немає часу на зал" - це лише відмовки і самовиправдання. ⠀ Тому, закликаю всіх після перегляду фото почати (продовжити) з понеділка бігати. Або стрибати. На скакалці, наприклад. 😊 ⠀ Добре?

Публікація від Юлія Міхалкова (@mihalkova)

"Мені це до душі 100%", "Захоплююся твоєї ніжністю і тендітністю, я зачарований тобою! Ти дуже мила і чарівна", "Якщо є, що показати, чому б не показати. Розумниця, красуня", – захоплювалися в мережі.

"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

Instagram@mihalkova

"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

Instagram@mihalkova

"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

Instagram@mihalkova

"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

Instagram@mihalkova

"Еталон краси": 35-річна зірка КВН оголилася на камеру

Instagram@mihalkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Михалкова похвалилася перед фанатами пікантним знімком. Вона позувала на камеру в шкіряній куртці, одягненою на голе тіло.

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