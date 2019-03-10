Еротичний гороскоп: кращі коханки за знаком Зодіаку

Еротичний гороскоп на березень 2019 обернеться для представниць деяких знаків Зодіаку бурхливими пристрастями.

Астрологи докладно розповіли про кращих коханок за знаком Зодіаку. Ними стали народжені під сузір'ям Близнюків, Льва, Козерога і Рака, пише РБК.

Рак

Представники цього знака Зодіаку абсолютно комфортно почувають себе в безмежних "рамках" любовних утіх. Свій панцир вони готові відкрити для океану пристрасті, і подарувати партнеру не менше рясні задоволення. Але зверніть увагу, що Раки досить честолюбні, тому "золота медаль" їм особливо гріє душу, так що краще й не намагатися її відняти у них. Рак в плані безпосередньо інтимних питань - справжні піонери.

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Козеріг

Якщо Козероги поставили перед собою мету бути "відмінницями" в любові, то домагаються її, граючи. До того ж справа не запилене, а вчаться вони старанно і старанно, як людина зі сталевим сідницею. Додамо, що Козероги дуже талановиті, тому здатні схоплювати все на льоту. Але якщо вже схоплять, то переучувати цих пристрасних "практиканток" доведеться наполегливо.

Лев

Представники цього гордого знака Зодіаку завжди хочуть бути в лідерах і найкращими. Зірки підказують, що в березні на любовному терені партнерам краще не клацати "батогом", а балувати "пряником", причому чим більше ласощі - тим краще. В іншому випадку на будь-який помах батога біля своєї вельможній особи Левиці стануть жорстко мстити.

Близнюки

Близнюки в березні будуть відчувати себе бадьоро і в тонусі. Навіть якщо народжені під цим знаком Зодіаку і не прагнутимуть до пошуків інтимних звершень, ті знайдуть їх самі. Все у вас буде виходити легко і природно, навіть без підготовки, так як у вашому організмі є особлива опція "схоплювати все на льоту".

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