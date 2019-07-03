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Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

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Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі, розбурхала мережу пікантним фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, де видно голі сідниці і голі груди. Модель викликала величезний ажіотаж у мережі. Всього за годину фото набрало більше шестисот тисяч лайків.

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Публікація від Emily Ratajkowski (@emrata)

Відзначимо, всього на модель підписано понад 23 мільйони користувачів Instagram.

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"Відмінний видляд", "Принцеса", "Гаряче", – написали шанувальники.

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

OBOZREVATEL пропонує інші відверті фото зірки:

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

Ратаковскі повністю роздягнулася в мережі: пікантне фото

Instagram @ emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі відвідала модний показ у відвертій сукні, яке ледве стримувала її груди.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Емілі Ратажковскі
Місце
США
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