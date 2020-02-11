Єлизавета II змусила Маркл і Гаррі повернутися до Лондона: що трапилося

Королева Великобританії Єлизавета II звернулась до Меган Маркл і принца Гаррі з проханням повернутися до Англії.
Про це повідомляє видання The Sunday Times.
Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Getty
Так, відомо, що подружжя разом із сином Арчі прилетить до Лондона на форум членів країн Британської Співдружності, який відбудеться 9 березня. Адже, як повідомляє видання, незважаючи на те, що герцоги склали свої повноваження, вони все ще залишаються президентом і віце-президентом Королівського Траста Співдружності.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Зазначається, що Єлизавета звернулася до Гаррі і Меган з проханням приєднатися до королівської сім'ї в цей день. Відомо, що поява на форумі стане останнім офіційним виходом у світ для герцогів Сассекських у Лондоні.
Єлизавета II
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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