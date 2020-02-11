Єлизавета II змусила Маркл і Гаррі повернутися до Лондона: що трапилося

Королева Великобританії Єлизавета II звернулась до Меган Маркл і принца Гаррі з проханням повернутися до Англії.

Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Getty

Так, відомо, що подружжя разом із сином Арчі прилетить до Лондона на форум членів країн Британської Співдружності, який відбудеться 9 березня. Адже, як повідомляє видання, незважаючи на те, що герцоги склали свої повноваження, вони все ще залишаються президентом і віце-президентом Королівського Траста Співдружності.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Зазначається, що Єлизавета звернулася до Гаррі і Меган з проханням приєднатися до королівської сім'ї в цей день. Відомо, що поява на форумі стане останнім офіційним виходом у світ для герцогів Сассекських у Лондоні.

Єлизавета II Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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