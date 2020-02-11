Головна Новини
11 лютого • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Єлизавета II змусила Маркл і Гаррі повернутися до Лондона: що трапилося

5.2т
Читати матеріал російською

Королева Великобританії Єлизавета II звернулась до Меган Маркл і принца Гаррі з проханням повернутися до Англії.

Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Getty

Новини
Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

Так, відомо, що подружжя разом із сином Арчі прилетить до Лондона на форум членів країн Британської Співдружності, який відбудеться 9 березня. Адже, як повідомляє видання, незважаючи на те, що герцоги склали свої повноваження, вони все ще залишаються президентом і віце-президентом Королівського Траста Співдружності.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Зазначається, що Єлизавета звернулася до Гаррі і Меган з проханням приєднатися до королівської сім'ї в цей день. Відомо, що поява на форумі стане останнім офіційним виходом у світ для герцогів Сассекських у Лондоні.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл Єлизавета II
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги