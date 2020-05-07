Єлизавета II заборонила вагітніти Кейт Міддлтон: в чому причина

Крістіна Долматова Lady 14:15, 7.05.2020 Оновлено: 14:19, 7.05.2020

Королева Великобританії Єлизавета II заборонила Кейт Міддлтон народжувати ще одну дитину.

Про це повідомляє "Експрес газета", посилаючись на британські ЗМІ. За словами інсайдерів, заява королеви Єлизавети пов'язана з останніми важливими подіями в родині. Зазначається, що після від'їзду Меган Маркл і принца Гаррі в іншу країну багато обов'язків лягло на плечі герцогів Кембриджських. І оскільки Міддлтон дуже популярна у Великобританії – їй доведеться працювати ще більше.

Кейт Міддлтон
Фото: hellomagazine.com

Інсайдери додали, що вагітність та пологи Міддлтон віднімуть у неї багато часу, чого наразі Єлизавета II не може допустити. Адже зараз Кейт та Вільям повинні зосередитися на відновленні репутації королівської сім'ї.

Кейт Міддлтон і Єлизавета II
Фото: hellomagazine.com

До речі, Кейт погодилася з вимогою Єлизавети II, хоч і мріяла народити четверту дитину. Також нагадаємо, що наразі Кейт Міддлтон і принц Вільям виховую двох синів – принца Джорджа і Лу, і доньку – принцесу Шарлотту.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми
Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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