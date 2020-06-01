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1 червня • оновлено в 16:50
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Єлизавета II вперше з початку карантину з'явилася на публіці: опубліковані фото

1.5т
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Королеву Великобританії Єлизавету II сфотографували верхи на поні на території Віндзорського замку.

Відповідні фото були опубліковані в Instagram-акаунті The Royal Family. До речі, це перша публічна поява Єлизавети II після початку карантину через коронавірус.

Єлизавета II

Єлизавета II

Фото: instagram/theroyalfamily

"Королева Єлизавета II зображена верхи на 14-річному поні на ім'я Балморал Ферн. Її Величність з дитинства захоплювалася верховою їздою і тісно пов'язана з добробутом коней, якими вона володіє для розведення, верхової їзди та перегонів", – сказано на сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Єлизавета II

Єлизавета II

Фото: instagram/theroyalfamily

Зазначимо, що 94-річна королева проводить карантин у Віндзорському замку разом зі своїм 98-річним чоловіком принцом Філіпом. Звідти вона кілька разів виступила зі зверненням до нації під час пандемії. До речі, востаннє королева з'являлася на публіці в кінці березня при виїзді з Букінгемського палацу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки Єлизавета II втратила грошей через пандемію коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Єлизавета II
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