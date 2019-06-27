Нет пары на свете, которая, самое позднее при разрыве, не обнаружила бы, что вопрос денег между ними так и не был решен. И не оказалась бы этим глубоко оскорблена*.

Отношения – материя эфемерная. Деньги осязаемы. Их не считают, пока нет нужды выяснять отношения. А как что не так, – из рассуждений о чувствах и долге, из истерик и отчаяний лезут и лезут дензнаки. И нули, нули, нули…

Новини Женщины любят секс

Мой приятель несколько лет кряду был влюблен в мою подругу. Дарил ей подарки, платил за рестораны и поездки, совал пятерку или десятку, когда ей надо было до зарплаты дотянуть. Повторял, что участвует в ее жизни – как же иначе, он же ее любит. Она верила, хотя все знают, насколько он скуп, порой до мелочности. Он прям-таки понукал ее искать новую квартиру – давно пора из зажопинска в ближе к центру перебраться, -- вы ж понимаете… А когда квартира нашлась, его чувства потускнели. И он занял позицию "я не плачу деньги за секс, это аморально".

"Тебе нужна квартира" для современной женщины звучит точно так же, как "мы будем жить долго и счастливо", она верила именно в это. Наверное,если б он сразу сказал, что его "участие в ее жизни" -- только рестораны и поездки, она б очнулась раньше. Красивая, умная женщина имеет право жить не по средствам, если это устраивает ее мужчину. Имеет право искать такого, который бы не только ее тр*хал и писал в вацап о любви, а заботился о ней. В каких пределах? Ровно в пределах ее ожиданий, которые же и он вырастил! Твердил же "люблю, люблю, трамвай куплю", тут, бац, квартира, о которой—как она считала, -- они мечтали вместе, и пузырь ожиданий лопается. Противно аж до антисанитарности.

Другая пара живет счастливо, жена не работает – в нашем полусвете как-то незаметно стало нормой, что работающая жена вроде как признак несостоятельности мужа. Муж как раз состоятельный и состоявшийся, у жены и спортзал, и домработница, и три шкафа сумасшедших шмоток, и роскошные отпуска. Момент, ребята! Это ж по сути брачный контракт. Вдруг она его взрывает. Он, мол, подлец, скотина, до полуночи сидит якобы на работе. Ясное дело, либо с пацанами квасит, либо по бабам шляется. На жену плюет. Зачем он заставил ее бросить работу, она могла бы сделать карьеру не хуже его? Она уже не слышит ни его, ни себя, у нее снесло крышу, в доме ад. Она не выдержала испытания праздностью и деньгами.

Третья пара, просто образцовая... Он крут, богат и щедр. Она - дама гламурная и независимая, ее фирмешка выпускает какие-то художественные альбомы, она ходит по вернисажам и приемам. Муж нахваливает друзьям самостоятельность жены. Идут годы и вдруг… -- опять вдруг, черт возьми, -- любовь кончается. У каждого появляются другие отношения, по ночам каждый мечтает о свободе. Значит, развод, -- соглашаются оба. Муж готов платить за детей, их ранцы-шманцы, балет и английский. Но точно не за ее дни рождения, на которые она привыкла собирать весь полусвет Москвы. Повисают вопросы с машиной, водителем, домработницей. Не факт, что чувства ее нового любимого не потускнеют, когда ему придется платить не за номер в отеле Парижа или Сочи на длинный уикенд с любимой, а за дом для нее детей на все школьные каникулы. Как она привыкла. Так она ж независимая... И тут выясняется, что ее самостоятельного бизнеса хватало на смену гардероба дважды в год, пока можно было не замечать счета за квартиру, еду, школы, каникулы, которые оплачивались как-то сами собой…. Начинается война.

Оружие в ней дети, их качество жизни снижать нельзя. По сути же – война за деньги. С какой стати ей расставаться с дуплексом в тихом центре? Это что, его месть за то, что она полюбила другого? Так, он сам не святой, как выяснилось, однако ж тоже не хочет ни с чем расставаться, кроме жены. Она ему предъяву про своего папу, который дал энную сумму на этот самый дуплекс, он ей – считалку, сколько денег он вложил в раскрутку ее дурацких альбомов. Взаимные призывы договориться, упреки в передергивании, подлости, низости и манипулировании. А вся гадкая правда в том, что…. дуплекс в тихом центре на два точно таких же не разменять, но на меньшее ни один не согласен.

Женщина не обязана быть финансово независимой, да и далеко не всем мужчинам это по нраву. Любая из нас, чем увереннее она, что ее не считают продажной, позволяет платить за себя. Только упертых феминисток, обделенных умом и женственностью, это может оскорблять, так за них никто и не платит. Морали тут нет и быть не может. Деньги, как оказывается, столь же неосязаемая сущность, как и отношения.

Они рождают драмы и убивают чувства вовсе не потому что мы еще не освоились в капитализме, и не научились писать prenups. Словцо Drachenfutter -- “кормящий дракона” – живет в немецкой культуре с незапамятных времен, перекочевав и в английский. Это как раз об обещаниях, ожиданиях, о том, как задобрить женщину, загладить вину перед ней. Чтобы не изрыгнулось изо рта пламя, которое спалит все живое – чувства, отношения, достоинство, и даже память о них. Кормить дракона женских ожиданий, это путь в никуда. Дарите женщине ровно столько , чтобы всегда можно было бы расстаться друг с другом без боли и чувства вины, без взаимных упреков в обмане. Чтобы у нее не было повода назвать вас манипулятором, а вам ее – меркантильной тварью.

* Макс Фриш. Назову себя Гантенбайн, роман.

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