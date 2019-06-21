Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Мрта Адамчук показала гарячий знімок, на якому позувала без білизни.
33-річна Марта постала в чорній короткій спідниці і піджаку на голе тіло. Спокусливий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
На кадрі чітко видно, що Адамчук на знімальному майданчику перебувала без білизни – її оголені груди була пікантно прикриті жакетом.
З розворот журналу "Ліза": - Я не знаю, ким я бачу себе через 10 років. Я міняюся шкірного дня, а отже и мрії мої будут змінюватіся. Хто знає, что еще нового я відкрію у Собі и як захочу реалізацуватіся. . . Ph: @denismanokha Style: @marinasan_shy MUA & Hair: @terezkafras Креативний продюсер: @ kaliuzhnaiasvetlana1
Користувачі мережі розхвалили Марту за відверте фото, написавши їй у коментарях масу компліментів.
"Гаряча красуня. Ширше блузу відкривай – є що показати!" – відзначили вони.
Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого випуску журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.
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Цю весну я не забуду Ніколи ☺️ Моя перша обкладинка 🙈 Дуже приємно и відповідально. Спасибі @obozlife 💙 Для тих, хто не в курсі, найрейтінговішій Новинам інтернет портал Створив журнал. Тепер зустрінемось на страницах 🙂. . Цілую всю команду, яка працювала зі мною над матеріалом: Ідейній директор - @ kaliuzhnaiasvetlana1 Photo - @fedorak_photo MUA & Hair - @terezkafras # мартаадамчук #obozrevatel # квартал95 # жіночійквартал # женскійквартал
Публікація від БЕРЕЗНЯ АДАМЧУК (@marta_adamchuk)
Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше показала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.
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