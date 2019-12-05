Дружина Лещенка виступить в нічному клубі Москви

Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей Анастасія Топольська виступить в Росії.
На своїй сторінці в Instagram Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі "Мутабор".
"Не можу дочекатися початку", – зазначила Топольська в повідомленні.
This week I have 3 gigs: Thursday at @fabrikmadrid for @amelie_lens and her @exhaleofc; Friday at @jaegeroslo in Norway and Saturday is my long -awaited come back to Moscow and most probably my new crush - @ muta.bor ❤️ Can not wait to start 😈 Pictures made during my debut in Montevideo couple of weeks ago at @omnia_producciones 📸 by @germandiazph 😎 #fabrikmadrid #jaegeroslo #mutabor
Сергій Лещенко та Анастасія Топольська
таблоїд
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина нардепа Лещенка викликала фурор "гарячим" фото.
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