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5 грудня • оновлено в 22:38
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Дружина Лещенка виступить в нічному клубі Москви

2.3т
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Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей Анастасія Топольська виступить в Росії.

На своїй сторінці в Instagram Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі "Мутабор".

"Не можу дочекатися початку", – зазначила Топольська в повідомленні.

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Дружина Лещенка виступить в нічному клубі Москви

Сергій Лещенко та Анастасія Топольська

Сергій Лещенко та Анастасія Топольська

таблоїд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина нардепа Лещенка викликала фурор "гарячим" фото.

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Особи
Анастасія Топольська Сергій Лещенко
Місце
Росія Москва
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