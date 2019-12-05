Дружина Лещенка виступить в нічному клубі Москви

Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей Анастасія Топольська виступить в Росії.

На своїй сторінці в Instagram Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі "Мутабор".

"Не можу дочекатися початку", – зазначила Топольська в повідомленні.

Сергій Лещенко та Анастасія Топольська таблоїд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина нардепа Лещенка викликала фурор "гарячим" фото.

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