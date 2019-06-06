ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

1.1тЧитати матеріал російською

Молодшу дочку президента США Дональда Трампа Тіффані звинуватили в тому, що вона користується фотошопом, щоб виглядати стрункіше.

Так, під час візиту у Великобританію шанувальники не впізнали Тіффані, яка останнім часом сильно поправилася. Знімками з урочистої вечері в Букінгемському палаці, який організувала королева Єлизавета II на честь візиту президента США поділилася Іванка Трамп.

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп була присутня на зустрічі з королівською родиною

Фото з Instagram

Новини
"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Зазначимо, на гала-вечері Тіффані з'явилася в бордовому плаття з відкритими плечима і білих рукавичках. Навіть в довгому вбранні було помітно, як дочка Трампа стала важчою. Підписники звернули увагу на пишні форми дівчини, і на те, що у своїх соціальних мережах вона виглядає по-іншому.

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп була присутня на зустрічі з королівською родиною

Фото з Instagram

"Тіффані виглядає жахливо! Що з нею сталося?", "Воно точно стала важчою, а що шпильки у волоссі?", "У себе на сторінці вона така худенька, а тут бегемот", "Тіффані фотошопить свої фото. Якщо захоплюєшся фастфудом, щось не бреши нам", написали люди.

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі
Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі
Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі
Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі
Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Тіффані Трамп

Фото: instagram/tiffanytrump

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп потрапив у конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel