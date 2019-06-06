Доньку Трампа викрили у надмірному фотошопі

Молодшу дочку президента США Дональда Трампа Тіффані звинуватили в тому, що вона користується фотошопом, щоб виглядати стрункіше.

Так, під час візиту у Великобританію шанувальники не впізнали Тіффані, яка останнім часом сильно поправилася. Знімками з урочистої вечері в Букінгемському палаці, який організувала королева Єлизавета II на честь візиту президента США поділилася Іванка Трамп.

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тіффані Трамп була присутня на зустрічі з королівською родиною Фото з Instagram

Зазначимо, на гала-вечері Тіффані з'явилася в бордовому плаття з відкритими плечима і білих рукавичках. Навіть в довгому вбранні було помітно, як дочка Трампа стала важчою. Підписники звернули увагу на пишні форми дівчини, і на те, що у своїх соціальних мережах вона виглядає по-іншому.

Тіффані Трамп була присутня на зустрічі з королівською родиною Фото з Instagram

"Тіффані виглядає жахливо! Що з нею сталося?", "Воно точно стала важчою, а що шпильки у волоссі?", "У себе на сторінці вона така худенька, а тут бегемот", "Тіффані фотошопить свої фото. Якщо захоплюєшся фастфудом, щось не бреши нам", — написали люди.

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тіффані Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп потрапив у конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.

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