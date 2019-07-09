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Дочка Брежневої розсекретила свого бойфренда

1.4тЧитати матеріал російською

18-річна дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка живе і вчиться в США, показала в мережі свого молодого чоловіка.

На фото Соня позує в легкому білому платті біля велосипеда, оперившись спиною на красивого молодого брюнета з кучерявим волоссям в білосніжній сорочці. Так, фото вона поділилася в Instagram.

"Одне з небагатьох гарних фото, де ми разом", – написала вона, відмітивши хлопця на знімку.

"Ви – милі! Щастя вам", "Яка гарна пара! Любові вам", "Соня, як тобі пощастило. Який гарний хлопець поруч з тобою. Багато молодих дівчат і мріяти про такого супутника не можуть!", "Крута пара" , - написали під фото.

Дочка Брежневої розсекретила свого бойфренда

Іnstagram @ sonyaxkiperman

Дочка Брежневої розсекретила свого бойфренда

Іnstagram @ sonyaxkiperman

Дочка Брежневої розсекретила свого бойфренда

Іnstagram @ sonyaxkiperman

Дочка Брежневої розсекретила свого бойфренда

Іnstagram @ sonyaxkiperman

Про хлопця дочки Віри Брежневої відомо небагато. Судячи з його сторінки в Instagram, він живе в США, але багато подорожує по світу, а також займається музикою.

Також Соня опублікувала чорно-біле чуттєве фото. На ній – легка біла сукня, що відкриває плечі.

Melting

Публікація від Sonya (@sonyaxkiperman)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнева зізнавалася, що не проти стати бабусею в 40 років. Першу дитину співачка народила в 19 років, тому вона не вважає правильним вчити свою доньку того, коли їй варто заводити сім'ю. При цьому Брежнева вважає, що Соня поки не готова заводити дітей, а хоче погуляти і "покайфувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Віра Брежнєва, викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс і рок-н-рол.

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Місце
США
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Обозреватель, ты прям скоро станешь как спид-инфо. Кому интересна это недоразумение со своей прошмандовкой мамашей ( скачущей по женатым мужикам).
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