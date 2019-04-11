Дізнаються обрані: принц Гаррі та Меган Маркл відзначилися черговим "ноу-хау" через пологи

Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл вирішили порушити ще одну королівську традицію.

Як повідомляє The Mirror з посиланням на заяву пари, вони збираються відзначити народження первістка приватно і не позувати на сходинках з немовлям на руках, як це робили принцеса Діана і Кейт Міддлтон.

Принц Гаррі і Меган спочатку відзначать в колі сім'ї знаменну подію, щоб не виносити пологи на загальний огляд. І тільки через кілька днів, ймовірно, запросять представників преси, щоб поділитися новинами.

Є ймовірність, що громадськість дізнається про народження дитини через портал Букінгемського палацу або на сторінці пари в Instagram, у якої вже є мільйони фоловерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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