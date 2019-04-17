Дивні накази: від Меган Маркл втік пілот

Особистий пілот принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл вирішив звільнитися через дивні вимоги роботодавців.

Про це повідомляє Radaronline, посилаючись на представника королівської сім'ї. "Принц Гаррі постійно наказував йому літати за "дивними" закусками для своєї дружини. Це ще один доказ того, що професіонали просто не можуть працювати з Меган! Її вимоги дивні і обурливі. До пілота ставилися як до якогось водія служби доставки, а не як до висококваліфікованого пілота", — зазначено в повідомленні.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: spletnik.ru

Також, за словами видання, Маркл нібито могла собі дозволити грубо і зневажливо спілкуватися з чоловіком. Зараз представники королівської сім'ї змушені в екстреному порядку шукати заміну льотчику.

Меган Маркл Фото: Cosmopolitan

Зазначається, що новий співробітник пари зобов'язаний бути не тільки висококласним фахівцем, але ще і погодитися на виконання адміністративних доручень. Також пілот повинен бути готовий до постійних відряджень та до термінових викликів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що герцогиню Сассекську Меган Маркл недолюблюють слуги. Вони навіть прозвали її "монстром" — за зневажливе ставлення до себе.

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