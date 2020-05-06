Дівчина зробила собі найбільші губи в світі: як виглядає

22-річна мешканка Софії, Болгарія Андреа Іванова зробила найбільші губи в світі.

Як передає Daily Mail, для цього дівчина провела 20 процедур зі збільшення своїх губ.

Андреа Іванова Instagram @andrea.andrea345

Так, повідомляється, що спочатку Андреа зробила операцію зі збільшення грудей. Після чого вона почала створювати красиві, на її думку, губи. Зараз дівчина називає себе живим втіленням ляльки Барбі.

"Я люблю свої губи. Правда, протягом перших двох днів після операції мені дуже боляче їсти. Але лікарі кажуть, що далі вже буде легше", – говорить Іванова.

Андреа Іванова Instagram @andrea.andrea345

Андреа Іванова Instagram @andrea.andrea345

На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежить майже 40 тисяч підписників, дівчина часто ділиться фотографіями, на яких демонструє свої губи.

Андреа Іванова Instagram @ andrea.andrea345

Крім того, незважаючи на те, що зараз губи Андреа – найбільші в світі, вона хоче зробити ще ін'єкцію, щоб "закріпити свій успіх".

Андреа Іванова Instagram @ andrea.andrea345

Андреа Іванова Instagram @ andrea.andrea345

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