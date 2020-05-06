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6 травня • оновлено в 09:55
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Дівчина зробила собі найбільші губи в світі: як виглядає

6.9т
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22-річна мешканка Софії, Болгарія Андреа Іванова зробила найбільші губи в світі.

Як передає Daily Mail, для цього дівчина провела 20 процедур зі збільшення своїх губ.

Андреа Іванова

Андреа Іванова

Instagram @andrea.andrea345

Так, повідомляється, що спочатку Андреа зробила операцію зі збільшення грудей. Після чого вона почала створювати красиві, на її думку, губи. Зараз дівчина називає себе живим втіленням ляльки Барбі.

"Я люблю свої губи. Правда, протягом перших двох днів після операції мені дуже боляче їсти. Але лікарі кажуть, що далі вже буде легше", – говорить Іванова.

Андреа Іванова

Андреа Іванова

Instagram @andrea.andrea345

Андреа Іванова

Андреа Іванова

Instagram @andrea.andrea345

На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежить майже 40 тисяч підписників, дівчина часто ділиться фотографіями, на яких демонструє свої губи.

Андреа Іванова

Андреа Іванова

Instagram @ andrea.andrea345

Крім того, незважаючи на те, що зараз губи Андреа – найбільші в світі, вона хоче зробити ще ін'єкцію, щоб "закріпити свій успіх".

Андреа Іванова

Андреа Іванова

Instagram @ andrea.andrea345

Андреа Іванова

Андреа Іванова

Instagram @ andrea.andrea345

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 28-річна жінка розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 60 кг відмовившись від деяких продуктів.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Болгарія
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Комментарии на сайте не модерированы
Прохорен Юрий
Прохорен Юрий
Лучше бы майонез из головы откачала...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Это Барби? Разве что из какого- то порнофильма.
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