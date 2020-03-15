Мешканка Австралії Кассандра Юнг пошкодувала про те, що зважилася на операцію по збільшенню грудей.

Як передає "МедикФорум", дівчина страждала від комплексів через нульовий розмір і мріяла про кар'єру моделі, тому в 20 років зважилася піти "під ніж".

Однак через кілька років вона про це пошкодувала. У дівчини з'явилася маса проблем зі здоров'ям: почалися болі в грудній клітці і суглобах, дихальні ускладнення, а також вона частково втратила пам'ять і не може згадати деякі моменти з життя.

"Мені все ще подобається їхня форма і те, як вони виглядають, але естетика не варта руйнування мого здоров'я", – зазначила вона.

Кассандра Юнг medikforum.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше у відомої російської ведучої лопнули груди після операції по збільшенню. Вона поділилася страшними подробицями пікантної НП.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.