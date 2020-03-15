Головна Новини
15 березня • оновлено в 03:33
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Дівчина сильно пошкодувала про збільшення грудей і дала важливу пораду

1.5т
Читати матеріал російською

Мешканка Австралії Кассандра Юнг пошкодувала про те, що зважилася на операцію по збільшенню грудей.

Як передає "МедикФорум", дівчина страждала від комплексів через нульовий розмір і мріяла про кар'єру моделі, тому в 20 років зважилася піти "під ніж".

Однак через кілька років вона про це пошкодувала. У дівчини з'явилася маса проблем зі здоров'ям: почалися болі в грудній клітці і суглобах, дихальні ускладнення, а також вона частково втратила пам'ять і не може згадати деякі моменти з життя.

"Мені все ще подобається їхня форма і те, як вони виглядають, але естетика не варта руйнування мого здоров'я", – зазначила вона.

Кассандра Юнг

Кассандра Юнг

medikforum.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше у відомої російської ведучої лопнули груди після операції по збільшенню. Вона поділилася страшними подробицями пікантної НП.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Кирило Лютий
Місце
Австралія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая чушь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги