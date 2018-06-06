Зірку Playboy затримали за проституцію: спокусливі фото скандальної екс-моделі

Скандальна українка Віталія Галлямова, яка проживає кілька років у Москві, знаходиться в кроці від депортації з Росії за проституцію.

Раніше дівчина підкорювала модельні подіуми, купалася в чоловічій увазі, отримувала в подарунок коштовності, дорогі автомобілі і навіть квартири. Віталія була заміжня, народила двох дітей і зараз виховує їх самостійно. OBOZREVATEL пропонує добірку фотографій Віталія. які були зроблені в період її модельної кар'єри.

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Любов до розкоші і грошей змусила 25-річну українку піти на крайні заходи для заробітку: Галлямова почала надавати платні інтим-послуги для забезпечених російських чоловіків. Повідомляється, що за одну годину з Віталією клієнти були готові платити близько 20 тисяч російських рублів (майже 9 тисяч гривень).

Віталія Галлямова Рodium.life

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Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Нагадаємо, Віталію Галлямову затримали громадські працівники в одному з елітних готелів Москви під час надання інтим-послуг. Після перегляду відео, знятого за допомогою прихованих камер, вдалося встановити, що дівчина займається проституцією. Галлямова затримали, тепер їй загрожує штраф і депортація з Росії.

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

Віталія Галлямова Рodium.life

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