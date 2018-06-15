Жила на жуйку і газованій воді: дівчина з анорексією поділилася сумною історією

Мешканка Швеції Аманда Крістіансен поділилася жалісливою історією про свою боротьбу з анорексією і перемогу над серйозним захворюванням.

Дівчина з раннього підліткового віку (приблизно з 11 років) почала стрімко втрачати у вазі. Вона ненавиділа свою зовнішність і вважала, що якщо їй вдасться схуднути, вона буде більше подобатися оточуючим, пише видання Daily Mail.

Замість того, щоб подружитися з однолітками, фанатичне бажання схуднути призвело Аманду до того, що вона замкнулася в собі. Вона тренувалася кожен день, відмовилася від солодощів і вуглеводів, а продукти ховала в кишені і бюстгальтері, щоб сім'я думала, що вона їх з'їла.

Аманда Крістіансен Daily Mail

У якийсь момент Крістіансен важила 31 кілограм і харчувалася виключно жувальною гумкою і газованою водою. Вона забороняла молодшому братові чіпати її брудними руками після їжі, так як боялася, що їжа "може вбратися через шкіру і змусити її набрати вагу".

Аманда Крістіансен зараз Daily Mail

Шведка зізналася, що в якийсь момент повністю втратила контроль над захворюванням.

"Я не дозволяла собі сидіти ні секунди, тільки в машині і уві сні. І спала я не більше семи-восьми годин", - зазначила Аманда.

Аманда Крістіансен Daily Mail

Мати почала стежити за дочкою цілодобово і в підсумку відправила її на лікування. Крістіансен підкреслила, що спочатку ходила до лікарів тільки заради сім'ї, але потім зрозуміла, що це потрібно їй самій. Саме тоді терапія почала працювати.

Зараз Крістіансен 18 років, вона важить 69 кілограмів і регулярно займається в залі з вільніми вантажами. Дівчина зізналася, що їй дуже подобається тренуватися і що домогтися результатів їй допомогла саме здорова їжа.

Аманда Крістіансен Daily Mail

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