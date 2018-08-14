Заклеїли очі: як салон у Таїланді познущався з клієнтки

Жителька міста Пхукет (Таїланд) залишилася без вій після процедури їхнього нарощування.

Всьому виною став суперклей, яким майстер в салоні замінила косметичний, пише Daily Mail.

Беньяпа Супап до процедури dailymail.co.uk

35-річна Беньяпа Супап (Benyapa Supap) звернулася в незнайомий салон краси, щоб наростити вії. Але, як виявилося, майстер в салоні використовувала під час процедури не спеціальний косметичний клей, а універсальний, який швидко висихає.

Через кілька хвилин після нанесення клею повіки жінки опухли, а після того, як вона моргнула - злиплися. При цьому, за свою роботу косметолог зажадала у постраждалої 1 500 бат (близько 1 200 грн), але потім погодилася зробити знижку в 500 бат (приблизно 400 грн).

Для того, щоб прибрати клей з очей, жінці довелося звернутися в інший салон.

dailymail.co.uk

Болісна процедура розтяглася майже на годину і обійшлася Супап ще в 1 000 бат (приблизно 800 грн). Після зняття клею виявилося, що жінка залишилася зовсім без вій.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

За словами жінки, ще три дні після процедури вона відчувала біль. Супап навіть звернулася із заявою в поліцію, але там їй сказали, що нічим не можуть допомогти.

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