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Сестра Кардашьян знялася для обкладинки глянцю разом зі знаменитим фотографом

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Одна з найбільш оплачуваних моделей світу, сестра знаменитої Кім Кардашьян Кендалл Дженнер в пікантному образі прикрасила обкладинку культового глянцю Vogue.

Кендалл позувала для ювілейного 100-го випуску видання Vogue Türkiye разом зі знаменитим фотографом і моделлю Мертом Аласом. Знімки опубліковані на її Instagram-сторінці.

Мерт Алас - знаменитий фотограф з Туреччини, який вже 25 років працює в дуеті з британським фотографом Маркусом Пігготтом і створює для глянців модні фотосесії.

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На цей раз він сам став моделлю і разом з 22-річною Кендалл "осідлав" двоколісний мотоцикл. Пара виглядала в кадрі дуже пікнатно і гармонійно: для зйомки Дженнер приміряла сексуальну білизну чорного кольору, короткі шорти, босоніжки з пір'ям і вишукані прикраси.

Харизматичний чоловік постав на деяких фото з оголеним торсом, продемонструвавши спортивну форму. Автором фотоісторії став напарник Мерта - Маркус Пігготт.

Зазначимо, менш ніж за добу фотографії на акаунті Дженнер зібрали понад 4 мільйони лайків від її підписників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша сестра американської секс-бомби Кім Кардашьян, 22-річна модель Кендалл Дженнер раніше попалася на невмілому використанні фотошопу.

Особа
Кендалл Дженнер
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