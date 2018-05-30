Сестра Кардашьян знялася для обкладинки глянцю разом зі знаменитим фотографом

Одна з найбільш оплачуваних моделей світу, сестра знаменитої Кім Кардашьян Кендалл Дженнер в пікантному образі прикрасила обкладинку культового глянцю Vogue.

Кендалл позувала для ювілейного 100-го випуску видання Vogue Türkiye разом зі знаменитим фотографом і моделлю Мертом Аласом. Знімки опубліковані на її Instagram-сторінці.

Мерт Алас - знаменитий фотограф з Туреччини, який вже 25 років працює в дуеті з британським фотографом Маркусом Пігготтом і створює для глянців модні фотосесії.

Публікація від Kendall (@kendalljenner) 29 Май 2018 о 8:27 PDT

На цей раз він сам став моделлю і разом з 22-річною Кендалл "осідлав" двоколісний мотоцикл. Пара виглядала в кадрі дуже пікнатно і гармонійно: для зйомки Дженнер приміряла сексуальну білизну чорного кольору, короткі шорти, босоніжки з пір'ям і вишукані прикраси.

Публікація від Kendall (@kendalljenner) 29 Май 2018 о 10:31 PDT

Харизматичний чоловік постав на деяких фото з оголеним торсом, продемонструвавши спортивну форму. Автором фотоісторії став напарник Мерта - Маркус Пігготт.

Зазначимо, менш ніж за добу фотографії на акаунті Дженнер зібрали понад 4 мільйони лайків від її підписників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша сестра американської секс-бомби Кім Кардашьян, 22-річна модель Кендалл Дженнер раніше попалася на невмілому використанні фотошопу.