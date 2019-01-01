Щоб почути ''так'': у США хлопець зробив ідеальну пропозицію руки і серця

Денніс Браун зі США зробив свою пропозицію руки і серця незабутньою, і перед його винахідливістю, схоже, не встояла б ніяка дівчина.

Перш ніж опуститися на одне коліно перед своєю нареченою Атар Даллас, хлопець переконався, щоб все навколо було ідеально. Звернувся по допомогу в івент-агентство, найняв фотографа, флориста, дизайнера і навіть стиліста, пише Life.ru.

В результаті Денніс зробив пропозицію в кімнаті, оформленій у червоному кольорі і прикрашеній трояндами.

Хлопець ретельно підготувався до моменту і озброївся одразу шістьма обручками, щоб почути заповітне "так" від своєї єдиної.

На банері позаду закоханих був зворушливий напис, на якому наречений розповідав про незаперечні переваги своєї подруги:

"Ця дівчина змусила мене повірити, що в одній людині можуть поєднуватися кращий друг, коханка, споріднена душа... Ось чому я хотів зробити тобі найкращий подарунок... Мої серце і душа твої".

instagram / natevealphotography

instagram / natevealphotography

instagram / natevealphotography

Він розповів, що вирішив принести одразу шість кілець різної форми, щоб дівчина змогла вибрати те, яке їй до душі, і не турбуватися через прикраси в такий важливий день. І, звичайно, почув у відповідь довгоочікуване "так".

Фотозвіт про незвичайні заручини з'явився в соцмережах, зокрема на сторінці фотографа Натаніеля Віла в Instagram. Багато коментаторів оцінили ідею нареченого-романтика, особливо дівчата. Але знайшлися і ті, хто написав, що хлопцеві варто знати свою дівчину краще і одразу обрати кільце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві чоловік впав у Дніпро при невдалій спробі злетіти на повітряних кулях, щоб зробити пропозицію руки і серця.