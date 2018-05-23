Повністю оголена Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами: фото

Знаменита американська модель, актриса і світська левиця Кім Кардашьян показала шанувальникам еротичне фото, на якому зображена повністю голою.

Так, ймовірно, Кардашьян опублікувала знімок з пікантної фотосесії, яка відбулася напередодні виходу парфуму під іменним брендом Кім. Відвертий знімок зірка розмістила в своєму акаунті в Instagram.

На фото головна секс-бомба США зображена зовсім без одягу. Цікаво, що таким чином вона спонукає покупців до придбання нового аромату парфуму власної марки KKW.

Публікація від Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Май 2018 о 12:05 PDT

За короткий проміжок часу знімок викликав справжній шквал реакції з боку її фоловерів: фото зібрало майже 2 мільйони лайків, а також без малого 35 тисяч коментарів.

Зазначимо, в кінці квітня 2018 року Кім Кардашьян KKW BODY Кім Кардашьян випустила новий аромат парфумів KKW Body, який прославився незвичайною упаковкою. Ємність для парфуму повторила форму її оголеного тіла. Розробкою дизайну займалася італійська художниця Ванесса Бікрофт.

Публікація від KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 22 Май 2018 о 12:04 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардашьян стане першою в світі знаменитістю, якій вручать спеціальну нагороду за вплив на індустрію моди.