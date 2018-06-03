У мене є свій секрет щастя – Маша Єфросиніна

Відома телеведуча, актриса, модель і філантроп Маша Єфросиніна днями офіційно стала першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН в області народонаселення.

Подібний статус вперше було надано українці для Представництва UNFPA (United Nations Population Fund є міжнародним агентством з розвитку, що сприяє просуванню права кожної жінки, кожного чоловіка і кожної дитини насолоджуватися здоровим життям і рівними можливостями - Ред), яке входить в регіон Східної Європи та Центральної Азії. Це звання передбачає підтримку активностей в області народонаселення, спрямованих, крім боротьби з домашнім насильством, на забезпечення гендерної рівності, а також інтересів і можливостей української молоді.

Маша Єфросиніна протягом багатьох років активно бореться за права жінок в Україні, допомагає тим, хто зазнає домашнього насильства, а також просто підтримує добрим словом і мудрими порадами всіх, хто звертається до неї. Будь-яка людина може просто написати Маші Єфросиніній в соціальних мережах і, швидше за все, він неодмінно отримає відповідь. Серед сучасних представників шоу-бізнесу - це рідкість.

Маша Єфросиніна Прес-служба UNFPA

OBOZREVATEL поспілкувався з Машею про її плани на майбутнє, труднощі в роботі і сімейному житті.

Машо, на Ваші плечі лягає новий відповідальний вантаж: вам надали дуже серйозний статус Почесного посла Фонду ООН.Чим Ви плануєте зайнятися в першу чергу в новому статусі і чи є якісь певні плани на майбутнє.

- У партнерстві з Фондом ООН ми в значній мірі зможемо розширити наші можливості говорити про проблеми домашнього насильства відкрито і всіляко допомагатимемо жінкам впоратися з їх проблемами, відчути себе більш впевненими. В найближчому майбутньому планую відвідати шелтери - центри реабілітації для жінок, які страждають від насильства. Це величезна проблема. Бувають випадки, коли жінок сильно б'ють вдома і вони змушені звертатися в подібні організації. Вони вимушені тікати з дому в пошуках притулку і в таких структурах їм надають допомогу: медичну, психологічну та юридичну. У нас про це мало говорять. Я хочу відвідати ці місця і поговорити з жінками, вони цього потребують. Моя основна функція - давати їм сили і віру в те, що вони можуть вибратися зі своїх проблем. Мені здається, я знаю, що говорити, які слова знаходити для того, щоб вони почали нове життя.

Незважаючи на те, що у Маші Єфросиніної традиційно багато роботи, Вам блискуче вдається все встигати: Ви чудово виглядаєте, а значить - багато над собою працюєте, Ви - успішна бізнес-вумен, любляча дружина і відмінна мама. Як у Вас це виходить?

- Я дуже відповідально ставлюся до планування і ніколи не приділяю час тому, що для мене не є принципово важливим: якісь безглузді зустрічі, вечірки, на все це у мене немає часу. Я дуже багато за період своєї кар'єри зробила в якості допомоги або послуги і втратила багато часу. Тепер не повторюю своїх помилок.

Маша Єфросиніна з сім'єю Прес-служба UNFPA

Машо, велика частина Вашої соціальної роботи полягає в спілкуванні з жінками. Це скривджені, пригноблені дівчата, які незаслужено постраждали від насильства: фізичного і морального. Основним інструментом спілкування з аудиторією для Вас є соціальні мережі. У багатьох відомих особистостей за розвитком акаунтів стежать інші люди - це їхня робота. А Ви завжди самостійно спілкуєтеся з тим, хто в вас звертається в Інстаграмі? Чи, може бути, є люди, які допомагають відповідати на ті сотні листів, які приходять до вас щодня?

- Ні, я роблю це виключно самостійно.

Ви, виходить, пропускаєте кожну ситуацію через себе: співпереживаєте, радите, допомагаєте - це велика відповідальність. Скажіть, у вас ніколи не виникало такого почуття, що ця сама відповідальність починає на Вас тиснути?

- Я встановила свій психологічний ліміт, і якщо я відчуваю, що мої сили вичерпуються - я відриваюсь від роботи. Коли я тільки починала займатися благодійністю, мені тисячами почали приходити листи з проханнями. Часто люди просили дати їм грошей, і таких листів було дуже багато. Тоді я зателефонувала голові одного благодійного фонду, розплакалася, розповіла їй, що я не впораюся з таким вантажем: я годинами працюю над тим, щоб все читати і відповідати. На що вона відповіла, що у мене є своє життя і свої діти, про яких забувати не можна. Я відповідаю людям і допомагаю їм тільки там, де у мене вистачає сил, мені допомагає цей ліміт.

Ваша робота досить складна, особливо в емоційному плані. І, напевно, бувають важкі дні, Ви втомлюєтеся, у Вас може бути поганий настрій. Труднощі на роботі можуть негативно впливати на ваші відносини всередині сім'ї?

- Моя сім'я мене розуміє. Буває таке, що я приходжу додому і кажу чоловікові: Тимур, у мене був поганий день, я абсолютно не в настрої, піду почитаю книгу. Тоді він теж йде читати книгу в іншу кімнату, і ми не чіпаємо один одного.

Маша Єфросиніна та представник UNFPA в Україні Каспар Пік Прес-служба UNFPA

Маша, а Ви не замислювалися про кар'єру політика?

- Я ніколи не навіть не думала про це. На сьогоднішній день я більше користі можу принести своєю соціальною роботою, якої, до того ж, у мене дуже багато. Але, коли я буду відчувати, що в політичній сфері з'явилася ніша, де я можу бути корисною - тоді і буду роздумувати про це. Поки ж політичних амбіцій немає.

Я чула, що Вашим кумиром є Мішель Обама. Вона - перша леді, прекрасна мама, відмінна дружина. За що ще Ви любите цю жінку?

- Так, я захоплююся цією жінкою - вона справжня, промениста, завжди усміхнена і просто чудова. Її усмішка несе добро.

Поки Ви не дуже хочете бути політиком, а хотіли б стати першою леді?

- Я навіть не знаю, як правильно відповісти на це питання (сміється). Я завжди хотіла і хочу бути кращою версією самої себе. У цьому секрет щастя, напевно.

Так як основна Ваша цільова аудиторія - жінки, що Ви можете порекомендувати їм для того, щоб змінити своє життя в кращу сторону? Або хоча б почати міняти.

- Потрібно зробити щось таке, що ти від себе очікуєш найменше. Це можуть бути різні вчинки, але обов'язково вони повинні бути перпендикулярні звичним для вас діям. Стрибок з парашутом, записатися на уроки сальси, навіть якщо до цього ви вважали, що у вас зовсім немає здібностей до танців, написати лист в іноземну компанію, де мріяли працювати, але завжди боялися заявити про себе. Зробіть це просто на удачу. Доля завжди на подібні вчинки з вдячністю реагує і життя обов'язково починає змінюватися.