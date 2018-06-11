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"Кобилиця стара!" Ані Лорак жорстко розкритикували за безглузде вбрання

2.4тЧитати новину російською

Скандальна українська співачка Ані Лорак спантеличила шанувальників своїм зовнішнім виглядом, так як зірка, на їхню думку, дуже постаріла і вбралася у некрасиву сукню.

Лорак взяла участь в церемонії вручення музичної премії "Муз ТВ" в Росії, де постала в химерному платті бронзового відтінку і з яскравим макіяжем, який, до слова, додав знаменитості кілька років. Знімок виконавиця виклала в своєму Instagram-акаунті.

Багато її підписників зазначили, що популярна співачка помітно постаріла і природний мейк-ап їй більше личить.

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"Цей образ її старить", - написали коментатори.

"Ця помада додає їй років", - зазначили інші.

Більш того, фоловери абсолютно не скупилися на вельми красномовні і грубі коментарі.

"Торпеда в халаті! Кобилиця стара!" - жорстко відзначили деякі користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозна українська співачка Ані Лорак, яка фактично переїхала жити до Москви, регулярно виступає в Росії і отримує там різні нагороди, презентувала кліп на пісню "Сумасшедшая".

Особа
Ані Лорак
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