"Чудова Кім!": Кардашьян вразила Трампа елегантним образом під час переговорів

Відома модель, актриса і світська левиця Кім Кардашьян в четвер, 31 травня, зустрілася з американським президентом Дональдом Трампом, який під час спілкування засипав зірку компліментами.
В ході переговорів Трамп назвав Кім "чудовою" і сфотографувався зі знаменитою секс-бомбою. За його словами, зустріч відбулася з метою обговорення тюремної реформи в США і винесення вироків засудженим. Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті, приклавши до посту спільне фото.
На знімку Кардашьян і президент зображені в Овальному кабінеті. На важливі переговори Кім прийшла в стриманому, але привабливому образі: модель вибрала чорний брючний костюм "оверсайз" і закритий топ.
У відповіді Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2018 р
Як зазначив Дональд Трамп, їх розмова із зіркою пройшла цілком плідно.
Зазначимо, американська актриса Кім Кардашьян виступає за помилування засудженої за зберігання наркотиків 62-річної жінки. Телезірка почала добиватися амністії для американки Еліс Джонсон у жовтні 2017 року, коли дізналася про її долю з Twitter. На той момент Джонсон провела у в'язниці 21 рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардашьян стане першою в світі знаменитістю, якій вручать спеціальну нагороду за вплив на індустрію моди.