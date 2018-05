"Чудова Кім!": Кардашьян вразила Трампа елегантним образом під час переговорів

Відома модель, актриса і світська левиця Кім Кардашьян в четвер, 31 травня, зустрілася з американським президентом Дональдом Трампом, який під час спілкування засипав зірку компліментами.

В ході переговорів Трамп назвав Кім "чудовою" і сфотографувався зі знаменитою секс-бомбою. За його словами, зустріч відбулася з метою обговорення тюремної реформи в США і винесення вироків засудженим. Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті, приклавши до посту спільне фото.

На знімку Кардашьян і президент зображені в Овальному кабінеті. На важливі переговори Кім прийшла в стриманому, але привабливому образі: модель вибрала чорний брючний костюм "оверсайз" і закритий топ.

У відповіді Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF