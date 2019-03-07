"Чекатиму Марину, поки не помру": Узєлков вперше прокоментував розлучення

Український боксер В'ячеслав Узєлков вперше прокоментував розлучення з телеведучою і фітнес-тренером Мариною Боржемскькою, відповівши на провокативні питання.

Три тижні тому вона сама розповідала, що живе з дітьми в квартирі своїх батьків, адже екс-чоловік не захотів ділити спільне майно. Спортсмен має інший погляд на ситуацію, яку вирішив озвучити в передачі "Зоряний шлях" на каналі "Україна".

"Я цю квартиру не буду ні продавати, ні міняти, адже в цій квартирі наша душа. Вона оформлена на Марину, а на мене - дві машини і ділянка землі. Я бачив інтерв'ю Марини, вона говорила: "Буду зі Славою говорити, коли він захоче". Але вона не бере слухавку. Казала, що можу до неї подзвонити, запитати, як справи, навіть з приводу дітей. Куди дзвонити? Вона каже: "Славо, не шукай мене, навіщо я тобі треба?". Наш син Роберт не хоче йти зі мною і я не можу на це дати відповідь, бо хтось впливає на нього або існує якась ще причина", – розповів він.

За словами Узєлкова, впливати на сина може інший чоловік. Він забирає дитину і грає з ним. Востаннє боксер бачив Роберта 1 січня. Він привітав дітей і колишню дружину з Новим роком. Боржемська не дозволяє йому брати дітей додому, тому доводиться дарувати подарунки через інтернет-доставку.

"Я людина і чоловік, і був такий момент, коли я Марину приревнував. Це банальні ревнощі і вони привели до того, що ми розлучилися. Не можу собі дозволити підняти руку на жінку, по-перше, а по-друге, я її люблю. Уявити це навіть в жахах не можу. Але, як Марина каже: іноді словами можна сильніше образити, ніж кулаками", – пояснив боксер.

Узєлков уточнив, що дізнався про розлучення, сидячи в кімнаті, коли прийшла повістка з суду. Він додав, що ніколи не зраджував дружині. Два роки вони були разом.

"Я завжди казав: вона жінка, з якою був, є і буду. Моє серце зайняте. У ньому є: наші діти Роберт та Олівія, його більшу частину заповнює Марина. Чекатиму, поки не помру. Ми навіть зіграли весілля 24 грудня, тому що перша цифра це місяць її народження, а 4 – мій", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найміцніших пар України розпалася в кінці 2018 року. Боржемська й Узєлков довго приховували своє розлучення. Пізніше оголосили про це в соцмережі. Першою тишу порушила телеведуча, розповівши журналістам подробиці.

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