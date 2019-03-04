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Дієтолог розповіла про найнебезпечнішу начинку у млинцях

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Лікар-дієтолог Лідія Іонова розповіла про начинку, якої варто остерігатися тим, хто з різних причин не пече млинці самостійно, а купує вже готові.

За словами Лідії, найгірша начинка — шинка з сиром. Адже ці продукти у придбаних млинцях — не найкращої якості, повідомляє НСН.

"Якщо ми це купуємо, а не готуємо самі, то якість і шинки, і сиру буде досить низькою буде навіть не сир, а сирний продукт, що шкідливо", — розповіла експерт.

Дієтолог розповіла про найнебезпечнішу начинку у млинцях

Млинці з шинкою і сиром

Фото: recfood.ru

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Крім того, Іонова поділилася низкою рецептів начинок для млинців, які будуть кориснішими і менш калорійними. Так, вона порадила робити вибір на користь натуральних продуктів. Наприклад: сметану замінювати натуральним йогуртом, а в нього додавати огірки і зелень.

Також дієтолог порекомендувала начиняти млинці ягодами — як замороженими, так і свіжими. Або ж для начинки використовувати м'ясо: відварити його і зробити фарш із додаванням овочів.

Раніше OBOZREVATEL підготував топ-3 рецепти дієтичних млинців, які допоможуть не звернути з наміченого курсу.

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минин евген
минин евген
советы кацапского диетолога работают только на росиське, только немытые производят такую хуйню как "сырный продукт", а в Украине делают сыры.
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