З'ясувалося, при яких хворобах з'являється зайва вага

Зайва вага не обов'язково є наслідком неправильного харчування або недостатньої фізичної активності. Так, людина може стрімко гладшати через патологічні процеси в її організмі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про які хвороби може свідчити повнота.

Гіпотиреоз

Це найбільш поширене порушення роботи щитовидної залози, при якому відбувається зниження секреції її гормонів. У результаті обмін речовин сповільнюється і їжа засвоюється неправильно. Поступово людина набирає зайву вагу. Інші симптоми гіпотиреозу: слабкість, стомлюваність, випадіння волосся, порушення пам'яті, анемія, запори, розлад менструального циклу.

Полікістоз яєчників

Синдром полікістозних яєчників супроводжується гормональним збоєм у жінок, який призводить до підвищеного вироблення чоловічих гормонів. Симптоми хвороби: ожиріння, підвищене оволосіння тіла, відсутність менструацій. Сьогодні полікістоз яєчників є однією з найчастіших причин жіночого безпліддя.

Інсулінома

Інсулінома – це пухлина, за якої інсулін виділяється в надлишку, а рівень цукру в крові знижується. У результаті розвивається ожиріння. Також спостерігаються неврологічні симптоми, порушення пам'яті, уваги, знепритомнення.

Хвороба Аддісона

Порушення роботи кори надниркових залоз, при якому виділяється велика кількість гормону кортизолу, призводить до зменшення м'язової тканини і до збільшення жирової.

Синдром Піквіка

Це стан, при якому люди з крайнім ступенем ожиріння не можуть дихати досить глибоко і швидко. Хвороба призводить до низького рівня кисню і високого рівня вуглекислого газу в крові. Причина синдрому Піквіка – порушення роботи гіпоталамуса.

Інші симптоми: постійна сонливість, слабкість, підвищений тиск, задишка в стані спокою і при навантаженні, синюшність шкіри і слизових оболонок, набряки.

У 75% випадків ожиріння розвивається через неправильне харчування Pixabay

Зазначимо, що вище перераховано лише частину захворювань, які є причиною зайвої ваги. При цьому все ж у 75% випадків ожиріння розвивається через неправильне харчування і відсутність фізичного навантаження.

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