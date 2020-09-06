З'ясувалася несподівана користь лимона

Однією з корисних властивостей лимона є те, що він допомагає засвоєнню організмом заліза, яке міститься в продуктах рослинного походження.

Цьому сприяє вміст вітаміну С в лимоні, який також важливий при утворенні колагену і захисті від інфекцій, пише ABC.

Так, щоб поліпшити засвоєння заліза, можна, наприклад, приправити соком лимона салат з сочевицею або блюдо зі шпинатом, або запиваючи ці продукти напоєм, що містить лимонний сік.

Крім того, лимон містить вітамін А, клітковину, кальцій, фосфор, магній і калій. Також до його складу входять флавоноїди – антиоксиданти, які борються з ішемією, діабетом другого типу, деякими видами раку, хворобами Альцгеймера і Паркінсона.

Ще один сильний антиоксидант – лимонна кислота, яку містить лимон у великій кількості. Таким чином лимон можна застосовувати як сечогінний і антибактеріальний засіб, антиоксидант і засіб для зміцнення імунної та нервової систем.

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