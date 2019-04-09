Знайдено хронічну причину ожиріння: як цього уникнути

Зайва вага і жирові відкладення з'являються в результаті хронічного йододефіциту, тому важливо стежити за наявністю цього елемента в організмі.

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла в Instagram, що потрібно їсти і в яких кількостях, щоб бути стрункими і здоровими.

"Хронічний йододефіцит призводить до сукупних порушень метаболізму – падіння імунітету, підвищенню загальної втоми і швидкому запасанню жиру в області стегон, живота і боків. Йод використовується організмом для синтезу гормонів щитовидної залози, які відповідальні за обмін речовин", – пояснила дієтолог.

Ожиріння pixabay

Вона нагадала, що людина отримує йод в основному з їжі, також невелика кількість надходить з повітря і води.

"Нагадую, що основними джерелами йоду в харчуванні є морепродукти. Важливу роль в йодопрофілактиці займає йодована сіль. Йод потрібен кожній людині щодня протягом усього життя", – додала вона.

Фус наголосила, що для кожного віку потрібно споживати певну кількість йодованих продуктів. Дітям до 12 років – 90-120 мкг в день. Дорослим – 150 мкг йоду, для вагітних і годуючих грудьми – 200-250 мкг на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що неправильне харчування є причиною кожної п'ятої смерті на планеті.

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