Знайдено хронічну причину ожиріння: як цього уникнути

Зайва вага і жирові відкладення з'являються в результаті хронічного йододефіциту, тому важливо стежити за наявністю цього елемента в організмі.
Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла в Instagram, що потрібно їсти і в яких кількостях, щоб бути стрункими і здоровими.
"Хронічний йододефіцит призводить до сукупних порушень метаболізму – падіння імунітету, підвищенню загальної втоми і швидкому запасанню жиру в області стегон, живота і боків. Йод використовується організмом для синтезу гормонів щитовидної залози, які відповідальні за обмін речовин", – пояснила дієтолог.
Ожиріння
pixabay
Вона нагадала, що людина отримує йод в основному з їжі, також невелика кількість надходить з повітря і води.
"Нагадую, що основними джерелами йоду в харчуванні є морепродукти. Важливу роль в йодопрофілактиці займає йодована сіль. Йод потрібен кожній людині щодня протягом усього життя", – додала вона.
Фус наголосила, що для кожного віку потрібно споживати певну кількість йодованих продуктів. Дітям до 12 років – 90-120 мкг в день. Дорослим – 150 мкг йоду, для вагітних і годуючих грудьми – 200-250 мкг на добу.
Хронічний йододефіцит призводить до сукупних порушень метаболізму - падіння імунітету, підвищенню загальної втоми і більш швидкому запасання жиру в області стегон, живота і боків. Йод використовується організмом для синтезу гормонів щитовидної залози, які відповідальні за обмін речовин. Ми отримуємо йод переважно з їжі, невелика кількість також надходить з повітря і води. На жаль, більшість населення не може забезпечити організм потребою в йоді 😥 ☝ Нагадую, що основними джерелами йоду в харчуванні є морепродукти. Важливу роль в йодопрофилактики займає йодована сіль. Йод потрібен кожній людині щодня протягом усього життя. Кількість залежить від віку: 90 -120 мкг / день потрібно дітям до 12 років, для дорослих - 150 мкг йоду в день, а вагітні та жінки, які годують груддю повинні отримати 200 - 250 мкг / сут цього елемента. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що неправильне харчування є причиною кожної п'ятої смерті на планеті.
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