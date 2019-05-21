Знайдений незвичайний спосіб схуднути без проблем для здоров'я

У мережі з'явилася дієта, яка допоможе скинути зайву вагу без шкоди для здоров'я. Суть в тому, щоб чергувати режим харчування з низьким вмістом вуглеводів і з високим вмістом жирів.

Все більше даних підтверджують, що ідея чергування між дієтами з низьким вмістом вуглеводів і жирами має перевагу, включаючи втрату ваги і поліпшення діабетичних маркерів, пише Daily Mail.

pexels.com

Вперше на такий режим харчування звернули увагу в 2014 році, коли 19 пацієнтів, які з надмірною вагою або діабетом 2 типу зменшили кількість крохмалистих вуглеводів, але включили в раціон продукти з високим вмістом жирів. Через вісім місяців рівень цукру в крові пацієнтів знизився, і вони втратили в середньому 9 кг.

pexels.com

Цей режим харчування схожий на популярну кетогенну дієту.

Нещодавно OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!