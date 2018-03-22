Зірковий тренер поділилася секретами схуднення

Українська телеведуча і зірковий тренер Аніта Луценко пояснила, чому дівчата не можуть схуднути і поділилася секретами, які допоможуть скинути зайві кілограми.

Так, фітнес-тренер озвучила причини, за якими дівчатам може не подобається їхня фігура. Серед них: неусвідомлений підхід до прийому їжі і зловживання холодними напоями. Про це Аніта висловилася у своєму Instagram-акаунті.

На своїй сторінці в соцмережі Луценко часто ділиться з шанувальниками секретами схуднення. На цей раз вона дала цінні поради своїм підписницям і пояснила що заважає їм бути задоволеними своєю фігурою.

Аніта Луценко Instagram @anitasporty

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"Чому тобі може не подобається твоя фігура? Тому що вчора і позавчора ти: 1) поїла до того, як переварилася попередня їжа. Перерва повинна бути 3 години між вкиданням; 2) обід не був поживним прийомом їжі за день, і тому ти об'їлася ввечері, 3) ти любиш крижані напої, їла несвіжу або зі штучними добавками їжу, їла розфасовані продукти; 4) проігнорувала навіть легку нагрузочку", - поділилася тренер.

Також, на її думку, негативно на показники на вагах впливає і неусвідомлене ставлення до споживання їжі. Так, Луценко наголосила, що під час прийому їжі необхідно всю увагу звертати саме на неї. Отже, харчування під час перегляду телевізора, читання або роботи тільки порушує роботу травної системи і уповільнює метаболізм. Крім цього, не варто їсти в стані емоційної пригніченості.

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