Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, як не погладшати після новорічного застілля

Відома українська дієтологиня Наталія Самойленко порадила, як харчуватися під час зустрічі Нового року і в святкові вихідні, щоб не набрати зайву вагу.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL популярна українська дієтологиня, лікарка-ендокринологиня Наталія Самойленко розповіла, як вести себе за новорічним столом, щоб потім болісно довго не боротися із зайвими кілограмами. За словами Наталії, не нашкодити фігурі допоможе режим і "правило тарілки".

"Від переїдання на Новий рік перш за все захистить режим. 31 грудня має бути своєчасний сніданок, обід і навіть вечеря. А новорічний стіл може бути плюс одним прийомом їжі, коли ви вже не будете голодні і легко себе контролюватимете", – сказала Самойленко.

Правильний режим – запорука збереження фігури на свята pexels.com

Як зазначила лікарка, контролювати переїдання в новорічну ніч допоможе звичайна тарілка невеликих розмірів. Її варто візуально поділити на чотири частини і заповнити їжею.

"На ¼ покласти смачні і бажано якісь здорові легені білки. Це можуть бути морепродукти, риба, якісь страви з яєць, можливо, щось із птиці. Кожен має свій стіл і вибирає, власне, із цього набору. Друга чверть – сезонні овочі та зелень. Наприклад, квашена капуста, для когось це буде авокадо. Тобто, важливо, щоб ці продукти обов'язково були присутні. Може бути салат овочевий", – дала настанови дієтологиня.

Овочі на святковому столі. pexels.com

Наступну чверть тарілки Наталія рекомендує заповнити будь-якими вуглеводами, в тому числі, і мандаринами. За словами лікарки, мандарини не є корисним продуктом для схуднення у звичайні дні, тому дозволяє поласувати цим фруктом тільки в Новий рік. Також важливо відзначити, що ті, хто не бажає їсти вуглеводи в такий пізній час, можуть проігнорувати цей пункт і з'їсти дві порції овочів замість однієї.

Тим, хто стежить за фігурою, варто бути обережними з мандаринами pexels.com

"Остання складова – це може бути все, що захочете зі святкового столу. Все-таки новорічний стіл – це теж атрибут свята, але ми собі ставимо рамки, заповнюючи, може бути, не завжди шкідливою їжею. Ну, наприклад, олів'є буде займати ¼ вашої не дуже великої тарілки і ви не наберете, якщо це буде разова акція", – повідомила Наталія Самойленко.

"Правило тарілки" допоможе не тільки вберегти себе від збільшення у вазі після пишного застілля, але і отримати на вагах мінус. Дієтологиня впевнена, що дотримання цієї рекомендації буде корисним протягом усіх зимових свят, аж до Хрещення.

Новорічний стіл. pexels.com

"Якщо, звісно, їсти ночами, а ще днем у великій кількості, приправляючи все це алкоголем. А так як свята наші тривають до Хрещення, то ви зробите все для того, щоб набрати. А якщо це один раз, якщо ви дотримуєтеся ось такого "правила тарілки", то нічого страшного з вами не станеться. Навіть якщо буде плюс один кілограм внаслідок набряклості, на наступні два-три дні ви зробите мінус півтора", – додала експертка по харчуванню.

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