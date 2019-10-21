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21 жовтня • оновлено в 16:00
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Зірка "Татусевих дочок" розкрив секрет схуднення: фото до і після

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Актор Михайло Казаков, зірка серіалу "Татусеві дочки" розповів про те, як йому вдалося схуднути. Він заявив, що не обмежує себе в харчуванні і не дотримується дієт.

31-річний актор багато рухається, тому всі спожиті калорії швидко витрачаються, розповів він в програмі "Привет, Андрей!".

Михайло Казаков

Михайло Казаков

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"Їм усе підряд! Я п'ять тисяч кілометрів пройшов за останні дев'ять місяців. Мені взагалі все одно, що їсти. Ні в чому собі не відмовляю. Ви навіть такого продукту не зможете назвати, якого я не їм. Можу за один присід дві банки згущеного молока з'їсти, наприклад", - говорить артист.

Актор не виснажує себе тренуваннями, але кожен день намагається робити вправи на прес.

Михайло Казаков

Михайло Казаков

woman.rambler.ru

Михайло Казаков

Михайло Казаков

ТІА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

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