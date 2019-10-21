Зірка "Татусевих дочок" розкрив секрет схуднення: фото до і після

Актор Михайло Казаков, зірка серіалу "Татусеві дочки" розповів про те, як йому вдалося схуднути. Він заявив, що не обмежує себе в харчуванні і не дотримується дієт.

31-річний актор багато рухається, тому всі спожиті калорії швидко витрачаються, розповів він в програмі "Привет, Андрей!".

Михайло Казаков 24СМІ

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"Їм усе підряд! Я п'ять тисяч кілометрів пройшов за останні дев'ять місяців. Мені взагалі все одно, що їсти. Ні в чому собі не відмовляю. Ви навіть такого продукту не зможете назвати, якого я не їм. Можу за один присід дві банки згущеного молока з'їсти, наприклад", - говорить артист.

Актор не виснажує себе тренуваннями, але кожен день намагається робити вправи на прес.

Михайло Казаков woman.rambler.ru

Михайло Казаков ТІА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

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