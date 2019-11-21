Зірка "Ліквідації" розповів, як постраждав через схуднення на 100 кг

Російський актор і зірка "Ліквідації" Олександр Семчев, який схуд на 100 кілограмів, розповів про проблеми зі здоров'ям.

Артист зазначав, що не користувався послугами пластичних хірургів і схуд завдяки зменшення порцій їжі і фізичним навантаженням, пише "СтарХит".

Олександр Семчев схуд на 100 кг kino-teatr.ru

До лікарів актор не звертався, про що тепер шкодує, адже після істотного схуднення з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям.

"Відверто повинен зізнатися, почалися проблемки. Мене це насторожує. Раптом з'являється запаморочення, а тому періодично нудить. Дивно, але почав знижуватися тиск", - поділився Семчев.

Олександр Семчев до схуднення sensum-club.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка популярного російського серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов схуд на 40 кілограмів. Так, шанувальники артиста підтримали його і зазначили, що він прекрасно виглядає.

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