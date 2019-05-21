Зірка "Холостяк-9" розповів, як тримає себе у формі

Головний герой шоу "Холостяк-9", український телеведучий Микита Добринін розповів, як тримає себе у формі.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що постійно намагається приділяти час фізичним навантаженням.

"Кожен день від півгодини до двох годин. Якщо у мене немає можливості виїхати в зал, я можу зробити мінімальний комплекс вправ на балконі. Якщо я десь у поїздці, і у мене немає з собою спортивної форми, буду менше користуватися транспортом і багато гуляти пішки, це теж фізичні навантаження. Але, зазвичай, я відвідую зал 5 разів на тиждень", – зізнався Добринін.

Микита Добринін Instagram @ nikitadobrynin

За його словами, тренер завжди готує найінтенсивніші тренування. Це можуть бути силові або вправи в стилі кросфіт.

"Або зараз іще є прогресивний напрямок під назвою Animal Flow, що передбачає вправи, які нагадують рух тварин. Вони досить непрості, але безпечні, не навантажуючи себе додатковою вагою, ти можеш ефективно та інтенсивно потренуватися", – поділився Добринін секретом.

Микита Добринін - спорт Instagram @ nikitadobrynin

Микита Добринін у спортзалі Instagram @ nikitadobrynin

Як Добринін підтримує форму Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. В одному з випусків Добринін зізнався, що його прізвище є псевдонімом.

Він був одружений з Євгенією Головіною чотири роки. У них були принципові розбіжності через розвиток кар'єри. Добринін намагався відродити стосунки в Парижі, але вони розлучилися.

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