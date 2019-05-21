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Зірка "Холостяк-9" розповів, як тримає себе у формі

3.3тЧитати матеріал російською

Головний герой шоу "Холостяк-9", український телеведучий Микита Добринін розповів, як тримає себе у формі.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що постійно намагається приділяти час фізичним навантаженням.

"Кожен день від півгодини до двох годин. Якщо у мене немає можливості виїхати в зал, я можу зробити мінімальний комплекс вправ на балконі. Якщо я десь у поїздці, і у мене немає з собою спортивної форми, буду менше користуватися транспортом і багато гуляти пішки, це теж фізичні навантаження. Але, зазвичай, я відвідую зал 5 разів на тиждень", – зізнався Добринін.

Микита Добринін

Микита Добринін

Instagram @ nikitadobrynin

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За його словами, тренер завжди готує найінтенсивніші тренування. Це можуть бути силові або вправи в стилі кросфіт.

"Або зараз іще є прогресивний напрямок під назвою Animal Flow, що передбачає вправи, які нагадують рух тварин. Вони досить непрості, але безпечні, не навантажуючи себе додатковою вагою, ти можеш ефективно та інтенсивно потренуватися", – поділився Добринін секретом.

Микита Добринін - спорт

Микита Добринін - спорт

Instagram @ nikitadobrynin

Микита Добринін у спортзалі

Микита Добринін у спортзалі

Instagram @ nikitadobrynin

Як Добринін підтримує форму

Як Добринін підтримує форму

Instagram @ nikitadobrynin

Зірка "Холостяк-9" розповів, як тримає себе у формі

Instagram @ nikitadobrynin

Зірка "Холостяк-9" розповів, як тримає себе у формі

Instagram @ nikitadobrynin

Кожен день від півгодини до двох годин. Якщо у мене немає можливості виїхати в зал, я можу зробити мінімальний комплекс вправ будинку на балконі. Якщо я десь в поїздці, і у мене немає з собою спортивної форми, буду менше користуватися транспортом і багато гуляти пішки, це теж фізичні навантаження. Але зазвичай я відвідую зал 5 разів на тиждень. Мій тренер @ nazar.filonenko завжди готує найкрутіші тренування, вони можуть бути силові або ж інтенсивні вправи в стилі Кроссфіт. Або зараз ще є прогресивний напрямок під назвою Animal Flow, яке передбачає вправи, що нагадують руху тварин. Вони досить непрості, але безпечні, не навантажуючи себе додатковою вагою, ти можеш ефективно і інтенсивно потренуватися. Більше про свої тренування розповів виданню @ viva_ukraine_magazine👌🏽. - #thebachelor # холостяк9 # нікітадобринін # Україна # спорт #animalflow

Допіс, Поширення Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. В одному з випусків Добринін зізнався, що його прізвище є псевдонімом.

Він був одружений з Євгенією Головіною чотири роки. У них були принципові розбіжності через розвиток кар'єри. Добринін намагався відродити стосунки в Парижі, але вони розлучилися.

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Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особа
Микита Добринін
Місце
Україна
Теги
Фітнесспортшоу-бизнес
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