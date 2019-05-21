Зірка "Холостяк-9" розповів, як тримає себе у формі

Головний герой шоу "Холостяк-9", український телеведучий Микита Добринін розповів, як тримає себе у формі.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що постійно намагається приділяти час фізичним навантаженням.
"Кожен день від півгодини до двох годин. Якщо у мене немає можливості виїхати в зал, я можу зробити мінімальний комплекс вправ на балконі. Якщо я десь у поїздці, і у мене немає з собою спортивної форми, буду менше користуватися транспортом і багато гуляти пішки, це теж фізичні навантаження. Але, зазвичай, я відвідую зал 5 разів на тиждень", – зізнався Добринін.
Микита Добринін
Instagram @ nikitadobrynin
За його словами, тренер завжди готує найінтенсивніші тренування. Це можуть бути силові або вправи в стилі кросфіт.
"Або зараз іще є прогресивний напрямок під назвою Animal Flow, що передбачає вправи, які нагадують рух тварин. Вони досить непрості, але безпечні, не навантажуючи себе додатковою вагою, ти можеш ефективно та інтенсивно потренуватися", – поділився Добринін секретом.
Микита Добринін - спорт
Instagram @ nikitadobrynin
Микита Добринін у спортзалі
Instagram @ nikitadobrynin
Як Добринін підтримує форму
Instagram @ nikitadobrynin
Instagram @ nikitadobrynin
Instagram @ nikitadobrynin
Кожен день від півгодини до двох годин. Якщо у мене немає можливості виїхати в зал, я можу зробити мінімальний комплекс вправ будинку на балконі. Якщо я десь в поїздці, і у мене немає з собою спортивної форми, буду менше користуватися транспортом і багато гуляти пішки, це теж фізичні навантаження. Але зазвичай я відвідую зал 5 разів на тиждень. Мій тренер @ nazar.filonenko завжди готує найкрутіші тренування, вони можуть бути силові або ж інтенсивні вправи в стилі Кроссфіт. Або зараз ще є прогресивний напрямок під назвою Animal Flow, яке передбачає вправи, що нагадують руху тварин. Вони досить непрості, але безпечні, не навантажуючи себе додатковою вагою, ти можеш ефективно і інтенсивно потренуватися. Більше про свої тренування розповів виданню @ viva_ukraine_magazine👌🏽. - #thebachelor # холостяк9 # нікітадобринін # Україна # спорт #animalflow
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. В одному з випусків Добринін зізнався, що його прізвище є псевдонімом.
Він був одружений з Євгенією Головіною чотири роки. У них були принципові розбіжності через розвиток кар'єри. Добринін намагався відродити стосунки в Парижі, але вони розлучилися.
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