Зірка фільму "Вовк з Волл-стріт" схуднув на 90 кг і поділився секретом

Зірка фільмів "Ефект метелика", "Вовк з Волл-стріт" Ітан Саплі скинув 90 кг, щоб не померти від ожиріння. Спершу він сидів на дієтах, але потім зрозумів, що потрібно змінювати режим, щоб важити стабільно.

44-річний актор розповів, що в 24 роки важив 223 кг. На його рішення схуднути також вплинуло чимало дрібних факторів: надмірна пітливість, важке дихання, біль у ногах і навіть страх сісти на стілець, адже він міг і не витримати його вагу, пише видання Men`s Health (фото до та після дивіться нижче).

Знаменитість зізнався, що перепробував безліч дієт, зокрема й голлівудську, проте в 2016 році зупинився на низьковуглеводній. За два роки він схуднув майже на 45 кг – це був найкращий показник за всі дієти. Також Саплі займався в спортзалі. Хоч чоловік виглядав уже меншим, але не відчував себе сильнішим. Тому він нарощував м'язи та розвивав витривалість.

Ітан Саплі вразив кардинальним схудненням.

Згодом зірка зрозумів, що успіх залежить не від дієти, а від дефіциту калорій. Тому він відклав усі заборони й почав витрачати більше, аніж вживати.

"Розумію, що на початку свого життя я виробив купу шкідливих звичок. Ці звички переважно порушили здатність мого організму говорити мені, коли слід перестати їсти. Тепер, доклавши зусиль, щоб розробити свій власний спосіб харчування, я повернув собі життя без дієт, які занурювали мене в переїдання", – відзначив Саплі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка міста Делі (Індія) Пріті зізналася, що скинула 34 кілограми за вісім місяців завдяки ходьбі та суворій дієті.