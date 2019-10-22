50-річна зірка "Друзів" поділилася секретом стрункої фігури

50-річна голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон розкрила секрет своєї ідеальної фігури.

Так, за словами артистки, вона не сидить ні на яких дієтах, а просто правильно харчується і займається спортом. Також Еністон практикує інтервальне голодування і п'є зелені свіжовичавлені соки вранці. Про це зірка розповіла в інтерв'ю для Radio Times.

Дженніфер Еністон Фото з Instagram

"Я періодично голодую, тому вранці ніякої їжі. Я помітила велику різницю, коли я не їм протягом 16 годин. Також для мене обов'язковий спорт і правильне харчування", — поділилася Дженніфер.

Дженніфер Еністон Фото: Harper's Bazaar

Також актриса зізналася, що раз в тиждень влаштовує cheat meal, і дозволяє собі шкідливу їжу, складні вуглеводи і страви з підвищеною калорійністю.

Дженніфер Еністон Фото: Harper's Bazaar

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 50-річна Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії, де засвітила оголені груди.

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