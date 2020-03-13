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13 березня • оновлено в 11:55
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Зірка Comedy Woman схудла на 33 кг після розлучення: фото до і після

2.8т
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Зірка комедійного шоу Comedy Woman 37-річна Надія Ангарська сильно змінилася після розлучення. Раніше вона важила 130 кілограмів, але їй вдалося схуднути більш ніж на 30 кг.

Ангарська займалася з тренером в спортзалі, дотримуючись интервальної дієти 8/16. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зірка Comedy Woman схудла на 33 кг після розлучення: фото до і після

instagram.com/nadezhdaanga

"Хочу, щоб ви побачили самі, у всіх абсолютно однакові проблеми: не можемо знайти ту чарівну пігулку, яка змусить ходити в зал, Не жерти! Так, так, саме – не жерти не тільки після шести, а – завжди. Іноді нам просто лінь. Причин у ліні - багато, перераховувати не буду: у кожної вони свої і теж повторюються ", - написала артистка.

Добрий ранок! По-іншому і не скажеш! 🌞 ⠀ Не встигаю відповідати кожному особисто, але намагаюся. Спасибі вам велике і за підтримку, і за свої історії. Деякими з них поділюся ➡️ Разом ми сила! 💪 Хочу, щоб ви побачили самі, у всіх абсолютно однакові проблеми: не можемо знайти ту чарівну пігулку, яка змусить ходити в зал, НЕ жерти! Так, так, саме – НЕ жерти! НЕ жерти не тільки після шести, а – завжди. Іноді нам просто лінь. Причин у ліні - багато, перераховувати не буду: у кожної вони свої і теж повторюються. ⠀ Бажаю кожній з вас в першу чергу – любити себе. Не повірите, але це дуже важливо. Любити і цінувати ❤️ За те, що ви є. За те, що ви саме така. Ми всі унікальні. І для цього не обов'язково бути артистом великої сцени. Любов до себе починається з маленьких радостей. І це не тільки їжа! 🌹 ⠀ Девочки, всем менше солодощів сьогодні! 🙌 ⠀ PS - До речі, одна з причин відмовитися від них – нераціональна трата грошей. Порахуйте, скільки у вас йде на солодощі? Багато? Мені здається, багато хто не замислюються і не помічають цього! ⠀ # НадеждаАнгарская # камедівумен # ПоследнійГеройТВ3

Публікація від НАДІЯ Ангарську (@nadezhdaanga)

До схуднення Ангарська важила 130 кг.

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Їй вдалося скинути більше 30 кг.

Зірка Comedy Woman схудла на 33 кг після розлучення: фото до і після

instagram.com/nadezhdaanga

Зірка Comedy Woman схудла на 33 кг після розлучення: фото до і після

instagram.com/nadezhdaanga

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтолог Маргарита Корольова розкрила секрет ідеального сніданку. Так, за її словами перший прийом їжі повинен бути достатньо "щільним".

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Автор
Марія Дідик
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