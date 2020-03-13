Зірка Comedy Woman схудла на 33 кг після розлучення: фото до і після

Зірка комедійного шоу Comedy Woman 37-річна Надія Ангарська сильно змінилася після розлучення. Раніше вона важила 130 кілограмів, але їй вдалося схуднути більш ніж на 30 кг.

Ангарська займалася з тренером в спортзалі, дотримуючись интервальної дієти 8/16. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/nadezhdaanga

"Хочу, щоб ви побачили самі, у всіх абсолютно однакові проблеми: не можемо знайти ту чарівну пігулку, яка змусить ходити в зал, Не жерти! Так, так, саме – не жерти не тільки після шести, а – завжди. Іноді нам просто лінь. Причин у ліні - багато, перераховувати не буду: у кожної вони свої і теж повторюються ", - написала артистка.

До схуднення Ангарська важила 130 кг.

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Надія Ангарська до схуднення

Їй вдалося скинути більше 30 кг.

instagram.com/nadezhdaanga

instagram.com/nadezhdaanga

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтолог Маргарита Корольова розкрила секрет ідеального сніданку. Так, за її словами перший прийом їжі повинен бути достатньо "щільним".

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