Зірка Comedy Woman схудла на 33 кг після розлучення: фото до і після

Зірка комедійного шоу Comedy Woman 37-річна Надія Ангарська сильно змінилася після розлучення. Раніше вона важила 130 кілограмів, але їй вдалося схуднути більш ніж на 30 кг.
Ангарська займалася з тренером в спортзалі, дотримуючись интервальної дієти 8/16. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/nadezhdaanga
"Хочу, щоб ви побачили самі, у всіх абсолютно однакові проблеми: не можемо знайти ту чарівну пігулку, яка змусить ходити в зал, Не жерти! Так, так, саме – не жерти не тільки після шести, а – завжди. Іноді нам просто лінь. Причин у ліні - багато, перераховувати не буду: у кожної вони свої і теж повторюються ", - написала артистка.
Добрий ранок! По-іншому і не скажеш! 🌞 ⠀ Не встигаю відповідати кожному особисто, але намагаюся. Спасибі вам велике і за підтримку, і за свої історії. Деякими з них поділюся ➡️ Разом ми сила! 💪 Хочу, щоб ви побачили самі, у всіх абсолютно однакові проблеми: не можемо знайти ту чарівну пігулку, яка змусить ходити в зал, НЕ жерти! Так, так, саме – НЕ жерти! НЕ жерти не тільки після шести, а – завжди. Іноді нам просто лінь. Причин у ліні - багато, перераховувати не буду: у кожної вони свої і теж повторюються. ⠀ Бажаю кожній з вас в першу чергу – любити себе. Не повірите, але це дуже важливо. Любити і цінувати ❤️ За те, що ви є. За те, що ви саме така. Ми всі унікальні. І для цього не обов'язково бути артистом великої сцени. Любов до себе починається з маленьких радостей. І це не тільки їжа! 🌹 ⠀ Девочки, всем менше солодощів сьогодні! 🙌 ⠀ PS - До речі, одна з причин відмовитися від них – нераціональна трата грошей. Порахуйте, скільки у вас йде на солодощі? Багато? Мені здається, багато хто не замислюються і не помічають цього! ⠀ # НадеждаАнгарская # камедівумен # ПоследнійГеройТВ3
До схуднення Ангарська важила 130 кг.
Надія Ангарська до схуднення
Надія Ангарська до схуднення
Надія Ангарська до схуднення
Їй вдалося скинути більше 30 кг.
instagram.com/nadezhdaanga
instagram.com/nadezhdaanga
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