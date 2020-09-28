Великий живіт назвали можливою ознакою швидкої смерті

"Пивний" живіт збільшує ризик передчасної смерті – навіть якщо для решти тіла не характерна огрядність.

При цьому об'ємні стегна і тазостегнова частина, навпаки, свдічать про більш високі шанси на довге життя, повідомляє Daily Mail з посиланням на описане в British Medical Journal дослідження.

Зокрема, дослідники з Канади вивчили дані більш ніж 2,5 мільйона людей і виявили, що кожні додаткові 10 см об'єму талії були пов'язані з підвищенням шансів передчасної смерті на 11%.

Так, багато вчених вважають, що окружність талії є більш точним, ніж індекс маси тіла, показником ожиріння і ризику таких захворювань, як діабет другого типу і серцеві захворювання.

Справа в тому, що жир навколо талії або "вісцеральний жир" розташовується навколо життєво важливих органів, включаючи печінку, нирки, кишечник і підшлункову залозу.

"Люди повинні більше піклуватися про свою талію, а не зосереджуватися тільки на вазі або ІМТ", – зазначив автор дослідження Тосіф Ахмад Хан з відділу дієтології Університету Торонто. Вчений також додав, що надлишок жиру на животі пов'язано з високим рівнем холестерину, високим кров'яним тиском, серцевими захворюваннями, діабетом і інсультом.

При цьому результати дослідження показали, що окружність в району таза і стегон "обернено пов'язана з ризиком смерті".

Так, кожне збільшення окружності тазостегнової частини на 10 см було пов'язано зі зниженням ризику смерті на 10%, і кожне збільшення окружності стегон на 5 см було пов'язано зі зниженням ризику на 18%.

На думку авторів дослідження, жир на тазостегновій частині вважається корисним, а розмір стегон є показником кількості м'язів.

Згідно з рекомендаціями Національної служби охорони здоров'я Британії, чоловікам варто схуднути, якщо їхня талія перевищує 94 см, а жінкам – 80 см, незалежно від зросту або індексу маси тіла.

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