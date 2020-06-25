Жінка скинула майже 40 кг і поділилася секретом схуднення

Єва Романова Дієта і фітнес 21:11, 25.06.2020 Оновлено: 21:41, 25.06.2020

Жителька новозеландського міста Окленд Таня Уайт схудла на 37 кілограмів і розповіла, як їй вдалося домогтися цього результату.

34-річна жінка поділилася, що через депресію помітно набрала вагу – максимальна позначка досягла 100 кг при зрості 170 см, повідомило видання Stuff.

Вона зізналася, що набрала вагу через переїдання після травматичних подій у житті. Спочатку вона пережила непросте розставання з коханим, який зраджував їй з близькою подругою. Потім у дівчини помер дідусь, який був їй дуже близькою людиною, а після їй довелося переїхати і змінити роботу.

Таня Уайт схудла на 37 кг
Stuff

Щоб впоратися зі стресом, Уайт постійно їла і пила вино – вона вела самітницький спосіб життя, майже не виходила на вулицю і виключила будь-які активності. Новозеландка остаточно усвідомила, що набрала зайву вагу, коли була змушена замовити одяг на десять розмірів більший.

Родичі порадили їй звернутися до психолога, завдяки якому дівчина змогла вибратися з затяжної депресії. Після цього вона записалася на програму схуднення. Уайт була скептично налаштована і планувала займатися не більше шести тижнів, але побачила результати і продовжила стежити за харчуванням. Вона почала гуляти, а незабаром і бігати, хоча раніше їй це не подобалося.

За 9 місяців Уайт досягла ваги 62 кілограми, вона не планує припиняти рахувати калорії і тренуватися.

Таня Уайт із подругами
Stuff

"Над збереженням ваги треба працювати щодня. Треба усвідомлювати, що ти їси і п'єш, скільки ти займаєшся", – пояснила дівчина.

Головним своїм досягненням Уайт вважає відмову від заїдання проблем. Тепер, коли їй сумно, вона не замовляє піцу і не купує пляшку вина, а йде на пробіжку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 35-річна австралійка Кайла Лаванді, яка проживає в Лас-Вегасі (США), схудла на 82 кілограми, щоб бути схожою на ляльку Барбі.

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