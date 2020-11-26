Жінка скинула 68 кг і розкрила секрет схуднення: фото до і після

Юля Ухіна Дієта і фітнес 14:50, 26.11.2020 Оновлено: 14:53, 26.11.2020

31-річна мешканка американського міста Лос-Анджелес Наталі Варгас за кілька років схудла на 68 кілограмів. Жінка почала вести здоровий спосіб життя і зайнялася спортом.

Так, за словами Наталі, вона з дитинства страждала від зайвої ваги. До 28 років вона важила 140 кілограмів і носила одяг розміру 4XL. Лікарі попередили її, що ожиріння може привести до смертельно небезпечних хвороб, у тому числі діабету другого типу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Наталі Варгас скинула 68 кг

Варгас злякалася ризику передчасної смерті й почала стежити за харчуванням і двічі в тиждень відвідувати спортзал. За півтора року вона схудла на 23 кілограми. Однак біль в коліні, викликаний зайвою вагою, не дозволяв їй повноцінно займатися спортом.

Саме тому американка наважилася на рукавну гастропластику – хірургічним шляхом їй скоротили об`єм шлунка на 80 відсотків. Після операції вона схудла ще на 45 кілограмів.

Наталі Варгас розкрила секрет схуднення
Наталі Варгас
dailymail.co.uk

Тепер американка споживає в день замість 3000 калорій всього 1200 калорій. Крім того, вона полюбила пробіжки уздовж берега моря.

"Раніше я ненавиділа тренування на свіжому повітрі, а тепер з нетерпінням чекаю кожне наступне заняття", – розповіла Наталі.

Наталі Варгас до і після схуднення
Наталі Варгас до і після схуднення
Наталі Варгас до і після схуднення

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали корисні варіанти сніданків. Експерти пояснили, що люди, які не снідають вранці, можуть мати проблеми з вагою і метаболізмом.

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

Кіпрська церква офіційно визнала автокефалію ПЦУ

Екоактивісти зафіксували величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони. Карти

У Гаазі відмовилися розглядати версії Росії, що МН17 збила Україна

Фокін заявив про його передчасне виключення з ТКГ

У бюджеті України величезна діра, гроші закінчуються: чи вистачить на пенсії і кому уріжуть виплати