Жінка скинула 59 кг і поділилася секретом успішного схуднення

Мешканка міста Чіно (штат Каліфорнія, США) Алексіс Грін схудла на 59 кг за рік після того, як її не пустили на атракціон через зайву вагу.

28-річна американка розповіла виданню Daily Mail, що поправилася, коли закінчила школу і почала працювати в ресторані, де годували шкідливою їжею (фото дивіться нижче).

Грін ніколи не займалася спортом, а її раціон складався з фастфуду, газованої води і закусок. Коли жінка поїхала з друзями в парк атракціонів Universal Studios в Голлівуді влітку 2016 року, то її не пустили на американську гірку через зайву вагу. Тоді вона важила 147 кілограмів.

Грін до схуднення. dailymail.co.uk

"Я зрозуміла, що мій розмір – це зайвий вантаж, і через нього ми всі не можемо насолоджуватися життям. Я знала, що потрібно щось змінювати, і я зайнялася собою", – підкреслила Грін.

У березні 2018 року їй видалили більшу частину шлунка, щоб знизити апетит. Через рік після хірургічного втручання вона схудла до 88 кілограмів. У серпні 2020 року Грін пройшла ще дві операції, щоб видалити складки шкіри, які залишилися після схуднення.

Грін після схуднення. dailymail.co.uk

Тепер на сніданок американка п'є протеїновий коктейль і їсть яйця, фрукти або йогурт, на обід – салат. Вечеря жінки складається з курки або морепродуктів з овочами. Також вона займається спортом.

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