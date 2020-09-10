Жінка скинула 59 кг і поділилася секретом успішного схуднення

Алексіс Грін до та після схуднення.
Мешканка міста Чіно (штат Каліфорнія, США) Алексіс Грін схудла на 59 кг за рік після того, як її не пустили на атракціон через зайву вагу.
28-річна американка розповіла виданню Daily Mail, що поправилася, коли закінчила школу і почала працювати в ресторані, де годували шкідливою їжею (фото дивіться нижче).
Грін ніколи не займалася спортом, а її раціон складався з фастфуду, газованої води і закусок. Коли жінка поїхала з друзями в парк атракціонів Universal Studios в Голлівуді влітку 2016 року, то її не пустили на американську гірку через зайву вагу. Тоді вона важила 147 кілограмів.
Грін до схуднення. dailymail.co.uk
"Я зрозуміла, що мій розмір – це зайвий вантаж, і через нього ми всі не можемо насолоджуватися життям. Я знала, що потрібно щось змінювати, і я зайнялася собою", – підкреслила Грін.
У березні 2018 року їй видалили більшу частину шлунка, щоб знизити апетит. Через рік після хірургічного втручання вона схудла до 88 кілограмів. У серпні 2020 року Грін пройшла ще дві операції, щоб видалити складки шкіри, які залишилися після схуднення.
Грін після схуднення. dailymail.co.uk
Тепер на сніданок американка п'є протеїновий коктейль і їсть яйця, фрукти або йогурт, на обід – салат. Вечеря жінки складається з курки або морепродуктів з овочами. Також вона займається спортом.
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