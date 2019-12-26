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27 грудня • оновлено в 02:11
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/ Дієта і фітнес

Жінка скинула 40 кг й стала неймовірною красунею: фото до і після

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Жителька англійського міста Ладлоу, 27-річна Кейт Гіббонс схудла за рік на 40 кг після того, як побачила свій різдвяний знімок.

Так, дівчина настільки засмутилася через свою фігуру, що розплакалася і за вечір з'їла всі солодощі, що були вдома. Після цього вона вирішила кардинально змінити своє життя, пише The Sun.

"Я розплакалася, коли побачила себе на різдвяній фотографії. Я не могла повірити, що це була я. Після ридання я з'їла 3000 калорій, щоб відчути себе краще: вечерю, печиво, шоколад та все інше, що я могла покласти собі в рот. Ця ситуація була жахливою і змусила мене змінити своє тіло", — розповіла дівчина.

Кейт Гіббонс з сином Луї

Кейт Гіббонс з сином Луї

Фото: thesun.co.uk

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За словами Кейт, вона сильно розповніла після того, як народила свого первістка Луї. Адже через відсутність часу харчувалася тільки напівфабрикатами та солодощами. Вона була незадоволена своїм тілом, та сил на те, щоб щось міняти, у неї не було. Однак під час минулого Різдва вона вирішила зайнятися собою та вирушила до дієтолога.

Кейт Гіббонс із сином Луї - до і після

Кейт Гіббонс із сином Луї - до і після

Фото: thesun.co.uk

Кейт Гіббонс - до і після

Кейт Гіббонс - до і після

Фото: thesun.co.uk

Зазначається, що фахівець розробив для дівчини ідеальну програму харчування та фізичних навантажень. Відтоді Гіббсон намагається дотримуватися її, та кожен раз, коли хоче з'їсти солодощі, дивиться на фотографію.

Кейт Гіббонс з сином та чоловіком

Кейт Гіббонс з сином та чоловіком

Фото: facebook/kate.gibbons2

Кейт Гіббонс скинула 40 кг

Кейт Гіббонс скинула 40 кг

Фото: thesun.co.uk

Кейт Гіббонс з сином

Кейт Гіббонс з сином

Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом та спеціальній дієті.

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Автор
Крістіна Долматова
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