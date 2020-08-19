Жінка скинула 101 кг і поділилася секретом схуднення: фото до та після

32-річна мешканка міста Ліверпуль (Англія), мати двох дітей Анджела Снегг скинула 101 кілограм завдяки правильному харчуванню та фізичним тренуванням.

Жінка почала набирати вагу в 2011 році, коли завагітніла первістком. Вона вживала їжу на виніс по три рази на тиждень і випивала по шість пляшок вина за декілька днів, повідомляє видання Daily Mail (фото дивіться нижче).

У червні 2018 року Снегг розлучилася з коханим, який постійно ображав її через зайву вагу, а в серпні почала зустрічатися зі своїм сусідом Гері. Він завжди підтримував Снегг, завдяки чому вона знайшла упевненість в собі.

Мати двох дітей скинула 101 кг

У січні 2019 року жінка важила 203 кг, тому вирішила почати худнути. Вона ходила в спортзал шість разів на тиждень. Раніше Анджела щодня з'їдала англійський сніданок, на обід – локшину швидкого приготування, шість шматків тосту і чіпси, на вечерю – їжу на виніс. Тепер її харчування складається з одного тосту з борошна твердих сортів і помідорів на сніданок. На ланч у жінки – французький суп, а на вечерю – м'ясо або риба з овочами, або салат.

Вже через три місяці Снегг схудла на 57 кг, а до липня 2020 року – на 101 кг. Британка продовжує тренуватися і навіть почала вчитися на персонального тренера.

"У липні 2020 року Гері зробив мені пропозицію. Я змінила не тільки своє життя, а й життя моїх дітей на краще. Я ніколи не думала, що зустріну когось, хто буде так мене підтримувати і давати мені стільки впевненості в собі", – додала Снегг.

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