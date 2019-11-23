Жінка схудла на 63 кг за допомогою приставки: фото до і після

У місті Кембридж (Англія) місцева жителька Лаура Драйден схудла на 63 кілограми завдяки тому, що використовувала фітнес-ігри на консолі Xbox і правильно харчувалася.

Так, 29-річна жінка розповіла, що колись була найповнішою дівчиною в школі. Про це повідомило видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я була дуже пасивною і не любила спорт. У коледжі та університеті намагалася заїдати стрес і стрімко набирала зайву вагу, а при ходьбі завжди задихалася", – зазначила Драйден.

Жінка схудла на 63 кг за допомогою приставки

Жінка сказала, що вирішила схуднути, коли вперше побачила свою вагу – тоді вона становила 117 кг. Після цього Драйден вирушила у відпустку до Єгипту, де переконалася в своєму рішенні остаточно, адже відчувала себе некомфортно, не хотіла роздягатися, ходити в купальнику і боялася показати своє тіло.

Драйден зменшила порції їжі, почала займатися спортом за допомогою фітнес-ігор на приставці Xbox, а також використовувала еліптичний тренажер при перегляді телевізора.

За два роки їй вдалося схуднути до 54 кг, а в квітні 2014 року жінці зробили операцію з підтяжки обвислої шкіри в зоні живота та грудей. Англійка почала бігати і регулярно брати участь в забігах на довгі дистанції.

У місті Кембридж (Англія) місцева жителька Лаура Драйден схудла на 63 кілограми Supplied/Daily Mail

Вона використовувала фітнес-ігри на консолі Xbox і правильно харчувалася Supplied/Daily Mail

У місті Кембридж (Англія) місцева жителька Лаура Драйден схудла на 63 кілограми Supplied/Daily Mail

Вона використовувала фітнес-ігри на консолі Xbox і правильно харчувалася Supplied/Daily Mail

У місті Кембридж (Англія) місцева жителька Лаура Драйден схудла на 63 кілограми Supplied/Daily Mail

Вона використовувала фітнес-ігри на консолі Xbox і правильно харчувалася Supplied/Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, жінка з Південної Кореї схудла на 40 кг після пологів і пішла від чоловіка, який називав її непривабливою.

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